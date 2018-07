Høydramatisk avslutning: Her er Kristoff centimeter fra seier

sykkel

Peter Sagan ble igjen spurtmesteren og vant på minst mulig margin mot Alexander Kristoff og Arnaud Démare.

– Jeg mistet lagkameratene og brukte litt krefter for å komme meg i posisjon. Jeg forsøkte å svare, sier Kristoff til TV 2.

Dermed ble det ikke noe etappeseier for nordmannen, som hadde gode muligheter til å vinne sin første seier i touren siden 2014.

– Prøvde å kjempe meg frem

Det så ut til at Kristoff skulle klare det på de siste meterne etter at han hadde kjempet seg forbi hjulet til Démare, men Sagan snek seg forbi på tampen slik som så mange ganger før.

Sagans seier var nummer tre i årets tour og nå har spurtmesteren 398 spurtpoeng og leder kampen om den grønne poengtrøya suverent foran nettopp Kristoff med 170 poeng.

– Det er fantastisk. Jeg er veldig fornøyd med å vinne, alle lagkameratene mine gjorde en god jobb. Jeg trodde jeg var for sen, for jeg lå bak da det var igjen 600 meter. Etter det prøvde jeg å kjempe meg frem, sier Sagan i et intervju på TV 2.

– En fantastisk spurt

– Jeg er skuffet. Jeg møtte min overmann igjen. Sagan er der igjen. Man må jo bare bøye seg i støvet. Han er hakket for god. Jeg gjør et bra løp, men klarte ikke ta ham på slutten, sier Kristoff til samme kanal.

– Han er en mester til å gjøre det der, sier TV 2-kommentator Christian Paasche idet TV-reprisen viste at slovaken nok en gang var de nødvendige millimeterne foran Alexander Kristoff.

Tidligere Tour-profil Thor Hushovd roste Kristoff for spurten til tross for at det akkurat ikke holdt helt inn.

– Det eneste laget kunne gjort annerledes var å posisjonere han bedre de siste kilometerne, sa TV 2-ekspert Thor Hushovd om Kristoffs lag UAE.

– Det var en fantastisk spurt. Han skal virkelig ha for at han prøvde, men igjen må han hamle opp med verdens beste syklist. Han kunne ikke gjort noe annet, fortsatte Hushovd.

Midt i sirkuset

Michael Schär ledet lenge an i den 170 kilometer lange etappen mellom Le Bourg-d'Oisans til Valence, men sveitserens forsprang på rundt minuttet ble gradvis spist opp.

Det lå med andre ord tidlig an til massespurt i den 13. etappen av årets Tour de France. Og midt i sirkuset lå altså Kristoff og Edvald Boasson Hagen.

– Det er kjedelig å høre. Det er kjedelig å bli nummer to, sier Boasson Hagen til TV 2. Han ble til slutt nummer 17.

Team Sky er fortsatt i front i sammendraget om den gule ledertrøya. Geraint Thomas ligger 1 minutt og 39 sekunder foran lagkamerat Chris Froome, slik han også gjorde før den 13. av 21 etapper.

