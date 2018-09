Vranglære om hjerteinfarkt spres på sosiale medier. Det får spesialist til å reagere.

sprek

Med jevne mellomrom dukker det opp videoer og tekster på sosiale medier med råd om hvordan man overlever et hjerteinfarkt om man er alene.

I videoene – som er delt flere hundre tusen ganger – blir man fortalt at dersom man rammes av et hjerteinfarkt, går det omtrent ti sekunder før man besvimer.

For å ikke miste bevisstheten rådes man til å starte og hoste hardt og ta dype åndedrag mellom hvert host.

– Hostingen fungerer som en form for hjertekompresjon, og hjelper hjertet ditt å holde seg gående. Del denne videoen – så bidrar du til å redde liv.

Feilinformerer

Lege og hjertespesialist, Wasim Zahid, fikk teksten tilsendt av en venn som lurte på om det hadde noe for seg.

– Det er skummelt når vanlige folk, som verken er dumme eller uopplyst, lar seg forlede av slik feilinformasjon, sier han.

I et Facebook-innlegg tok han til motmæle. Onsdag ettermiddag var innlegget delt 650 ganger.

– Er man uheldig og rammes av et infarkt, mister man ikke bevisstheten i løpet av ti sekunder. Mister man bevisstheten er det på grunn av en hjertestans, noe som skjer ganske sjeldent ved infarkt, sier overlegen ved Drammen sykehus.

Kan forverre hjerteinfarktet

Tankerekken bak rådet er at kraftige host vil øke trykket i brystkassen og hjelpe hjertet å pumpe blod.

– Slik er det ikke, understreker Zahid.

Et hjerteinfarkt oppstår når en hjertekransåre plutselig går tett på grunn av en blodpropp og en del av hjertemuskelen begynner å dø.

– Det eneste som hjelper er å komme seg på sykehus og få løst opp proppen. Å hoste hjelper ikke! I verste fall forverre det pågående hjerteinfarktet ved å stresse et hjerte som holder på å dø, sier legen.

«En myte»

Det finnes i dag ingen vitenskapelige beviser som støtter hoste som hjertekompresjoner.

The American Heart Association tar sterkt avstand mot det, og skriver i en uttalelse at slike råd ikke skal læres bort på HLR-kurs fordi det ikke er nyttig. Det Washington-baserte nettstedet The Hanford kaller det hele en urban myte.

Den britiske rednings- og sikkerhetsopplæringsorganisasjonen RSTO og britiske Røde Kors støtter heller ikke metoden.

– Denne teknikken kan forverre infarktet siden hosting kan hindre innånding og dermed redusere oksygenforsyningen, skriver de.

Dette skal du gjøre

Symptomene ved hjerteinfarkt er smerter i brystet, tyngdefølelse over brystkassen, og strålende smerte opp mot kjeven, skuldre, armer eller rygg. Andre symptomer kan være tungpustet, kvalme og svette.

Dette skal du gjøre:

1. Ring 113. Fortell hvem du er og hvor du befinner deg. Beskriv symptomene dine og svar på spørsmålene så godt du kan.

2. Følg instruksene fra AMK nøye.

3. Lås gjerne opp inngangsdøren hvis du har muligheten til det, slik at ambulansepersonellet enkelt kan komme inn.

4. Sett deg rolig ned og vent til hjelpen kommer.

Dør ikke av å trene

Zahid understreker at han tror folk deler innleggene i god tro, og den massive responsen er trigget av frykten mange har for å rammes av hjerteinfarkt.

– Vi hører og leser til stadighet om relativt unge folk som dør av hjerteinfarkt på joggeturer eller på tur i fjellet. Dette gjør inntrykk fordi det er uvanlig og spektakulært. De siste 40 årene dør faktisk færre og færre av hjerteinfarkt. Og friske folk dør ikke av å trene, sier han.

Hjerteinfarkt rammer typisk menn mellom 50 og 60 år. Kvinner rammes seinere i livet.

– Dersom man røyker, er overvektig, inaktiv, har diabetes, høyt kolesterol eller blodtrykk har man høyere risiko for å rammes. I tillegg kommer det genetiske og arvelige, sier Zahid.

De over 40 år

I Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer blir alle over 40 år oppfordret til å sjekke kolesterolet.

– Jeg tror de færreste er klar over at dette er noe man bør gjøre allerede når man er bikket 40. Blodtrykket bør også sjekkes, sier Zahid.

– Dette gjelder både kvinner og menn. Dersom man har høyt kolesterol eller blodtrykk bør man sette inngang livsstilsendring eller behandling for å senke risikoen for hjerteinfarkt og andre livsstilssykdommer.

«Ikke faglig rådgiving»

En av de mange videoene som sirkulerer på nettet er laget av greatlifeandmore.com. Det lyktes ikke BT å komme i kontakt med eier av nettsiden, men på Youtubekanalens side står det at «informasjonen som tilbys ikke bør betraktes som faglig rådgiving».

– Vi prøver å gi god, spesifikk og detaljert informasjon, men vi er ikke profesjonelle, skriver de.