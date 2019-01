Sprekpodden: Ned i vekt? Dette må du vite om 5:2- og ketodietten

sprek

Det nye året har akkurat blitt sparket i gang, og mange har satt seg mål om å gå ned noen kilo, eller kanskje begynne å trene litt mer.

I denne episoden av Sprekpodden snakker vi med Tine Sundfør, klinisk ernæringsfysiolog ved Oslo universitetssykehus, om hvordan man kan endre kosthold og faktisk klare nyttårsforsettene sine.

Ikke begynn dagen før

– Det er veldig lurt ikke å sette nyttårsforsettet én dag før du begynner. Det aller lureste er å ha planlagt godt på forhånd, sier hun.

– Det finnes utallige dietter der ute, som alle lover gull og grønne skoger, men hva er det egentlig som funker?

– Skriv ned alt du spiser og hvor mye du trener og beveger deg i løpet av en dag, helst hver dag i en uke for å få god oversikt. Det er kjedelig, men de fleste blir faktisk overrasket over hvor mye de spiser og hvor mye man sitter stille, sier Sundfør.

Hvor trykker skoen?

Hun understreker at de fleste har en oppfatning av at de spiser sunt, men at det er lett å glemme de uplanlagte måltidene – fra boller på jobben, eller at man var ute og spiste.

– Når du får god oversikt over kostholdet ditt, blir du klar over hvor skoen trykker mest. Det hjelper deg å finne ut hvor du skal sette fokus. Er det treningen? Eller kostholdet? spør Sundfør.

Hun har hjulpet utallige mennesker opp gjennom årene med å slanke seg, og forteller at det mest utfordrende for de aller fleste er kveldene.

– Da blir vi fort fysne på noe. Det betyr at det er ikke sult som er det vanskeligste, men alle fristelsene, sier hun.

5:2 og keto-dietten

I podkasten snakker Sundfør også om 5:2 dietten og lavkarbodiettens ekstreme storebror: Keto-dietten.

Funker det? Og blir man ikke fryktelig sulten? Hva sier forskningen?

Hør mer i årets første episode av Sprekpodden.