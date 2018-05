Sprekpodden: Liv (48) gikk ned 15 kg med noen små og enkle grep i hverdagen

sprek

For et drøyt år siden følte Liv Caspersen seg sliten, slapp og uten energi. Hun bestemte seg for at nok var nok, og besluttet at hun ville gjøre noen endringer.

Men hun ville endre livsstil uten å gjøre altfor altoppslukende og store endringer, og ville unngå for rigide regler og dårlig samvittighet.

I ukens episode av Sprekpodden får du høre mer om hvordan hun det siste året har gjennomført det hun omtaler som en «gledesfylt livsstilsendring uten dårlig samvittighet».

Du får også høre rådene fra Andreas Lycke, fysioterapeut, personlig trener og helsecoach - som har hjulpet Caspersen på veien.

Sprekpodden kommer ut hver tirsdag og har som hensikt å inspirere og hjelpe folk til en sunnere livsstil.

