Slik kan Norge få sjakk-VM i 2020

Magnus Carlsen forsvarte sin VM-tittel i sjakk onsdag kveld etter å ha smadret utfordreren Fabiano Caruana med tre strake seire i hurtigsjakk.

Carlsen har nå hatt verdensmestertittelen siden han beseiret Viswanathan Anand i 2013, og med et slikt hegemoni innenfor sjakksporten kommer spørsmålet om Norge bør melde seg på i kampen om å arrangere neste VM, som går i 2020.

– Det er et ønske om å få et sjakkmesterskap på norsk jord, enten selve VM eller VM i lyn- og hurtigsjakk. Det er veldig stor entusiasme i Sjakk-Norge for det, så vi ser på muligheten for å få ett av disse arrangementene hit, sier visepresident i Norges Sjakkforbund, Vibeke Ekeland Grønn.

Hun mener at et VM i Norge ville vært kronen på verket etter Magnus Carlsens triumfer de siste årene.

Sjakkforbundets generalsekretær Geir Nesheim, som torsdag er opptatt av å suge på karamellen fra Carlsens triumf, bekrefter at temaet blir pratet om.

– Vi er veldig klare over at det hadde vært populært og en stor suksess. På et personlig plan hadde det vært noe av det morsomste vi kunne gjøre, sier generalsekretæren.

Penger og åpenhet

Begge presiserer at forutsetningene må være på plass for at det skal være aktuelt med en norsk VM-søknad. Det dreier seg om åpenhet og økonomi.

– VM er et dyrt prosjekt som går over tre uker, og pengene må være der, sier Nesheim.

Budsjettet for å arrangere sjakk-VM er på rundt 40 millioner kroner. Da sjakkforbundet jobbet for å få VM til Oslo i 2018, strandet det på at finansieringen tok for lang tid.

– Oslo kommune bevilget sjenerøst en halv million til et prosjekt i 2016 for å støtte en søknad, men det førte ikke helt frem, sier Nesheim.

Daværende kulturminister Linda Helleland satte dessuten som krav at prosessen skulle være åpen og transparent for at staten kunne vurdere statsstøtte og statsgaranti.

Nesheim sier at dialogen med myndighetene var konstruktiv i forrige runde.

– Skal vi gå videre er departementet en av aktørene vi snakker med, sier han.

Skal styrebehandle saken

Kulturdepartementet vil ikke ta stilling til en eventuell ny søknad, og kaller det «en høyst hypotetisk problemstilling», men bekrefter at de også under Trine Skei Grande er opptatt av åpenhet.

- Dersom det skulle komme en kvalitetssikret søknad fra Norges Sjakkforbund, vil vi måtte ta stilling til denne, slik vi ville måtte med ethvert initiativ til å søke om statlig tilskudd til store arrangementer. Som alltid er vi opptatt av at aktøren selv er den som tar initiativ og gjør prioriteringer, og at prosessene frem mot en eventuell søknad er åpne og transparente er en forutsetning, skriver statssekretær Jan-Christian Kolstø i en e-post.

Ekeland Grønn bekrefter at styret i sjakkforbundet skal behandle saken før jul. Fristen for å søke neste VM er 1. mars 2019.

Nytt regime i FIDE

En annen faktor som kan tale for et fremtidig mesterskap på norsk jord, er at Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) fikk ny president i oktober. Russiske Arkadij Dvorkovitsj erstattet sin svært kontroversielle landsmann Kirsan Iljumzjinov. Utviklingen gleder Norges Sjakkforbund.

– Det nye regimet i FIDE sier og gjør en rekke ting som vi liker bedre enn det forrige. Vi er på mange måter i en ny situasjon, sier Geir Nesheim.

– Man merker ganske fort at det er et nytt regime. Man tar tak i ting og rydder i prosesser. Det gjør noe med FIDEs omdømme også, sier Ekeland Grønn, som sier at det har vært vanskelig å få vestlige nasjoner til å ta kostnadene med å arrangere sjakkmesterskap.

– Jeg tror nok at FIDE ville syns det hadde vært bra med VM i Norge. Det handler om å ta sjakken litt hjem og vise verden hva vi kan gjøre ut av det, kanskje løfte det litt ut av selve spillelokalene og lage en norsk folkefest, sier hun.

Torsdag ble det kjent at Stavanger, som står bak Norway Chess, ønsker å arrangere VM i 2020. Og det er ikke slik at et norsk VM må arrangeres i Oslo, sier forbundets visepresident.

– En eventuell søknad må komme fra Norges Sjakkforbund, men vi har ingen føringer på arrangørby, sier Vibeke Ekeland Grønn.