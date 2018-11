Sjakkikon kritiserer Carlsen: – Han har store problemer

sjakk

LONDON: Magnus Carlsen (27) måtte nøye seg med remis etter et berg-og-dalbane-parti mot Fabiano Caruana (26).

Det så lenge ut til å gå mot en minneverdig seier. I stedet får Carlsen nå tyn for at han rotet bort overtaket.

Og kritikken kommer ikke fra hvem som helst.

– Magnus er ikke så uovervinnelig som tidligere, sa Garry Kasparov - av mange regnet som tidenes sjakkspiller - under direktesendingen til Saint Louis Chess Club.

FIKK DU MED DEG DETTE? Her oppdager Carlsen arrangørens tabbe.

Får støtte fra erfaren journalist

Da Carlsen var et purungt, fremadstormende supertalent hadde han Garry Kasparov som trener - i to ulike perioder.

Fredag kveld dukket altså Kasparov opp i en direktesending rett etter at Carlsen hadde tråkket feil i en lovende stilling.

– Hvis Magnus ikke vinner partiet, har han store problemer med å kontrollere nervene. Det var ikke lett, men han kunne definitivt satt inn det dødelige slaget to-tre ganger. Og Caruana var i tidstrøbbel, sa Kasparov da partiet var i ferd med å ende i remis.

Leontxo García er én av veteranene i pressekorpset som følger sjakkeliten tett. På torsdagens pressekonferanse spurte han Carlsen om han hadde jobbet noe med å kontrollere følelsene sine under partier. Da svarte Carlsen som en spøk: «Det spørsmålet opprører meg».

– I går ville han ikke svare på om han jobbet med det. Han sa han var opprørt over spørsmålet mitt. Så hvis Kasparov sier det (at han har problemer med nervene, journ.anm.), har han nok rett, sier Garcia til Aftenposten.

Hvem er egentlig Fabiano Caruana? Les mer om VM-utfordrerens vei til toppen her.

– Nå må Magnus jobbe mentalt

Innledningsvis imponerte Carlsen stort i fredagens VM-åpning. Etterpå innrømmet Caruana at han var heldig som slapp med remis.

På pressekonferansen etter partiet understreker Carlsen at han forlater spillelokalet med blandede følelser.

– Konklusjonen på partiet viser at jeg har ting å jobbe med. Men det var også oppmuntrende sider ved partiet. Det var bedre enn jeg har spilt nylig, sier Carlsen.

Han lovet også å «skvise hver dråpe vann ut av steinen» resten av VM. Med andre ord: Presse, presse og presse. Og allerede lørdag har han muligheten med de hvite brikkene.

El Pais-journalist Leontxo García er imidlertid usikker på om det er Carlsen som nå har det psykologiske overtaket. Han peker på at Carlsen også presset Caruana i Sinquefield Cup for to måneder siden – uten å vinne.

– Det kan føre til frustrasjon og mangel på selvtillit. Jeg tror Magnus må jobbe mentalt med det, i tillegg til å sove så mye som mulig, sier Garcia.

Andre VM-runde starter lørdag klokken 16 norsk tid.