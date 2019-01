Sjakkforbundet vil ha Carlsens neste VM-kamp til Norge

sjakk

– Norges Sjakkforbund lanserer en søkeprosess for å få sjakk-VM i 2020 til Norge. Vi vet alle at vi har verdensmesteren. Han har vært det i mange år, siden 2013, og han har forsvart tittelen flere ganger. Vi vet han skal spille en kamp til. Den vil vi prøve å få til Norge, sa generalsekretær Geir Nesheim i sjakkforbundet under fredagens pressekonferanse på verdens neste sjakkpub, The Good Knight.

Søknaden er imidlertid ennå ikke levert. Sjakkforbundet har satt en frist på en måned for norske samarbeidspartnere til å ta kontakt.

I løpet av våren er målet å få sendt av gårde en søknad. Budsjettet vil trolig ligge i overkant av 40 millioner kroner.

Endring gir håp

Norge ønsket også å arrangere kampen i 2018, men da endte den opp i London. Mye av årsaken til at søknaden falt igjennom da, var at det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) og samarbeidspartner Agon ikke hadde en tilstrekkelig åpen søknadsprosess. Det kunne ikke norske politikere gå med på.

Det meste tyder på at FIDE og Agon har endret sin avtale, og at det blir mer åpent i kampen om mesterskapet i 2020.

– Det er veldig viktig for oss, men jeg tror først og fremst det er særdeles viktig for det sentrale statsapparatet, forteller Nesheim.

De vil foreløpig ikke gå ut med hva slags krav det stilles til en eventuell norsk arrangør. Det har allerede blitt vist interesse fra aktører. De to forrige VM-kampene er blitt spilt i gigantbyene New York og London.

– VM i sjakk har funnet sted mange forskjellige steder. Vi tror det finnes gode alternativ i Norge. Vi er spent på hvem som nå melder seg, og når vi har funnet fram til partneren skal det helt sikkert også bli flott i Norge, sier Nesheim.

Får konkurranse

Norge har stor erfaring med å arrangere store sjakkturneringer. Blant annet ble OL spilt i Tromsø i 2014, og hvert år samles verdenseliten i Stavanger for å spille Norway Chess.

Generalsekretær Geir Nesheim peker også på at forbundet har arrangert EM for senior, og viser til miljøet som har arrangert Fischer Random i Bærum.

– Det vi håper nå, er at alle disse miljøene kommer fram og tar dialog med sjakkforbundet. Så finner vi ut hvem som skal være samarbeidspartner i runden vi nå går inn i, sier Nesheim.

Han melder om flere utenlandske sjakkmiljøer som kan være interesserte i å gi Norge kamp, men peker først og fremst på Østerrike og den amerikanske byen St. Louis som konkurrenter.

St. Louis arrangerer allerede storturneringen Sinquefield Cup.

Har fått positive Carlsen-signaler

Verdensmesteren har vært kritisk til formatet på VM-kampene.

Det er ingen garanti for at han faktisk spiller dersom Norge skulle vinne kampen om å arrangere VM.

– VI har snakket med miljøet rundt Carlsen. Han vet at vi har denne pressekonferansen. Vår forståelse er at Team Carlsen er helt komfortable med at vi lanserer denne prosessen. Men det er riktig at Magnus har uttalt seg om formatet og pekt på at det kan gjøres på andre måter. Vi legger til grunn at han vil spille hvis vi får til at det spilles i Norge. Skulle han bestemme seg for ikke å spille, er det en helt ny situasjon, sier Nesheim.

