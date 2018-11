Carlsen svarte på Caruanas dristige forsøk: – En stor suksess

sjakk

FABIANO CARUANA-MAGNUS CARLSEN 0,5–0,5

Torsdag ble det femte VM-partiet spilt i London. Igjen endte det remis, denne gangen etter tre timers spill.

Fabiano Caruana gikk aggressivt ut, men Magnus Carlsen forsvarte seg bra med svarte brikker. På ett tidspunktet var det til og med Carlsen som presset for seier.

– Jeg var glad etter åpningen. Etter at det roet seg, følte jeg at kun jeg hadde sjansen til å stå bedre. Men jeg fant ingen måte å presse, sier Carlsen på pressekonferansen.

Det virker som spillerne evaluerte partiet litt forskjellig. Caruana svarte avkreftende på om han noensinne sto dårligere, mens Carlsen insisterte på at han hadde best muligheter til å vinne. Det som er helt sikkert, er at Caruana ikke klarte å få til stort med de hvite brikkene.

– Jeg var fornøyd med stillingen etter åpningen, siden det er trygt for svart. Rent overfladisk så det ut som det var muligheter til å spille for mer. Så det var åpenbart en stor suksess, sier Carlsen.

Har du lagt merke til Magnus Carlsens forvandling? – Ikke sikkert vi hadde gjort den reklamekampanjen i dag.

«Oioioi!»

Åpningen på partiet begeistret sjakkekspertene.

Caruanas sjette trekk, bonde til b4, satte fyr på partiet. I NRK-studio lente Torstein Bae hodet tilbake – i ren overraskelse. «Oioioi!», utbrøt Jon Ludvig Hammer i VGTVs sending.

Caruana hadde nemlig ofret en brikke – et tydelig signal på at han ville gå i strupen på Carlsen.

Sjakkjournalist Tarjei Joten Svensen mener turneringssituasjonen tilsier at Caruana skulle spille aggressivt.

– Det var ventet. Med tanke på at Caruana skal spille med svarte brikker i de to neste partiene, er dette en dag han virkelig må prøve, sa Svensen, mannen bak sjakknettstedet mattogpatt.no, i presserommet.

Caruana spilte det man på sjakkspråket kaller skarpt. Skarpe trekk er ofte trekk som øker sjansene for seier/tap og reduserer sjansene for remis. Stormester Jonathan Tisdall har knapt sett på maken.

– Jeg prøver å huske sist jeg har sett en så skarp åpning i en VM-kamp. Det er veldig, veldig lenge siden, sier Tisdall, som er tidligere toppsjakksjef i Norges Sjakkforbund.

Lynraskt

De neste minuttene skjedde mye på brettet. Carlsen spilte raskt. Caruana spilte lynraskt. Etter en time var partiet inne i sluttspillet.

Spillernes imponerende forberedelser – i en relativt uvanlig åpning – var et klart tegn på det skyhøye nivået i denne VM-kampen.

Etter hvert fikk også Carlsen ros for hvordan han håndterte situasjonen.

– Selv om han ble overrasket i åpningen, kalkulerte han bra. Han klarte å holde roen, sier internasjonal mester (IM) i sjakk Anna Rudolf, som er kommentator i arrangørens offisielle sending her i London.

Carlsens tidligere VM-sekundant Jon Ludvig Hammer var også imponert over verdensmesterens forsvarsspill.

– Han klarte å finne alle de gode trekkene, slik at han overlever til Caruana må tenke seg om.

Etter hvert ble det en langt roligere stilling, der Carlsen prøvde å lette etter et lite overtak. Det hele ble imidlertid avviklet ganske raskt. Litt etter klokken 19 norsk tid ble spillerne enige om remis.

Dermed står det 2,5–2,5 i VM-kampen. Sjette parti spilles fredag.