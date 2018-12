Eks-verdensmester rystet over Carlsen: – Hvordan er dette mulig?

sjakk

RUNDE 7: ALEKSANDR ZUBOV-MAGNUS CARLSEN 1–0

Magnus Carlsen hadde vunnet fire strake VM-partier før møtet med ukrainske Aleksandr Zubov. Men så tok seiersrekken brått slutt.

Carlsen gikk på sitt tredje tap i hurtigsjakk-VM. Dermed står han med fire poeng av syv mulige. Nå henger Carlsens medaljehåp i en syltynn tråd. Det er to poeng opp til lederduoen Anton Korobov (Ukraina) og Dmitry Andreikin (Russland).

Carlsen og Zubov havnet først i et remisaktig sluttspill. Carlsen hadde et stort overtak på klokken. Et nederlag virket utenkelig.

Men så begynte Carlsen å bruke mye tid. Ukraineren gikk til angrep på kongefløyen og skaffet seg et farlig overtak.

Carlsen mistet bonde etter bonde. Etter 66 trekk valgte nordmannen å gi seg.

LYST TIL Å PRØVE SELV? Fem enkle steg: Slik blir du bedre i sjakk

– Hvordan er dette mulig?

– Partiet var helt ute av kontroll, oppsummerte den ungarske stormesteren Peter Leko i arrangørens studiosending.

Tidligere kvinneverdensmester Susan Polgár er kritisk til Carlsens resultater i VM.

– Hvordan er dette mulig? Han har tapt tre partier så langt og ikke møtt en toppspiller ennå, skriver Polgár på sin Twitter-konto.

Hun kaller også utviklingen «ganske rystende».

Slik gikk det i dagens første parti:

RUNDE 6: MAGNUS CARLSEN-IVÁN SALGADO LÓPEZ 1–0

Carlsen fikk en perfekt start på torsdagen ved å beseire den spanske stormesteren Iván Salgado López.

Partiet startet med en engelsk åpning, som utviklet seg til en jevn, ganske symmetrisk stilling. NRK-ekspert Torstein Bae mente imidlertid at Carlsen løste partiet på «glimrende» vis.

Nordmannen fikk nemlig en fordel i sluttspillet. Etter hvert ble presset for mye å bære for Salgado López. Etter en drøy halvtimes spill ga spanjolen seg.

– Magnus sendte et skremmeskudd. Han sier «jeg er her, folkens», sa den ungarske stormesteren Peter Leko i arrangørens direktsending.

I hvert parti i hurtigsjakk-VM får spillerne 15 minutter + 10 sekunder ekstra pr. trekk. Runde 6–10 spilles torsdag. Totalt består mesterskapet av 15 runder fordelt på tre dager.

Denne artikkelen blir oppdatert etter hvert av Magnus Carlsens partier.