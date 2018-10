NRK-ekspert legger merke til Carlsens pengeavtale: – Veldig interessant

sjakk

Hvert år arrangeres European Chess Club Cup. Turneringen er sjakkens svar på Champions League - og tiltrekker seg de beste klubbene i Europa. Årets utgave spilles i Halkidiki, Hellas.

Vanligvis er det pengesterke østeuropeiske lag som dominerer, men denne gangen håper Vålerenga Sjakklubb å yppe seg.

Ambisjonene har økt i takt med klubbens store «scoop»: De har sikret seg Magnus Carlsen.

Verdensmesteren har ikke manglet beilere, men valgte til slutt klubben fra Oslo Øst. Drømmeovergangen ble heller ikke dyr for Vålerenga.

– Magnus Carlsen får ikke fem øre for å spille denne turneringen. Han får bare dekket reise og opphold, sier klubbleder Dag Danielsen før turneringen starter fredag.

Tok kontakt under VM

Vi skal komme tilbake til hvordan Vålerenga sikret seg Magnus Carlsen. Men la oss først skru tiden ti og et halvt år tilbake.

Dag Danielsen var tidligere stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Han ville starte en sjakklubb på Oslo Øst, og i 2008 ble Vålerenga Sjakklubb stiftet.

Klubben føk opp divisjonene og vant Eliteserien for første gang i 2016. Da hadde de nådd målet om å utfordre de dominerende vestkantklubbene. Mottoet «himmelen er taket» hintet imidlertid om enda større ambisjoner.

Det første fremstøtet mot Carlsen kom i 2013 – under VM i Chennai. Etter en samtale med sjakkstjernens far, Henrik Carlsen, kom Danielsen til en erkjennelse: For å hente Carlsen til Vålerenga, måtte klubben tilby et profesjonelt opplegg.

Carlsen var riktignok registrert hos Stavanger Sjakklubb, men spilte sjelden kamper for klubben. Overgangen til Vålerenga ble offisiell i mars i år.

– Flere har sagt de er misunnelige for at vi fikk Magnus. Vi satte oss et mål om å bygge opp et lag som er så sterkt at det ble attraktivt for Magnus å spille for oss. Vi var kjempeglade da Magnus kom i mars, sier Danielsen.

Har avslått andre tilbud

Manager Espen Agdestein bekrefter at Carlsen har fått tilbud fra utenlandske klubber.

– Men det var helt uaktuelt. Pengene er ikke viktig for Magnus. Vennene hans er her i Norge. Magnus spiller ikke sjakk for penger.

– Magnus gjør dette fordi det er gøy, og fordi det passer bra inn i opplegget frem mot VM, sier Agdestein – i henvisning til VM-kampen mot Fabiano Caruana i november.

I Vålerenga Sjakklubb har nemlig Carlsen mange bekjente. Det var for eksempel Carlsen som foreslo at klubben hentet den britiske stormesteren David Howell. I tillegg er nordmennene Aryan Tari, Kjetil A. Lie og Johan-Sebastian Christiansen med på laget.

Dermed er Vålerenga Norges klart sterkeste kort, selv om Schakklubben av 1911 og Nordstrand Sjakklubb også stiller i turneringen.

Vålerenga er imidlertid ikke i nærheten av sine utenlandske konkurrenter – rent økonomisk. NRKs sjakkekspert Torstein Bae beskriver det som «veldig interessant» at Carlsen likevel valgte Vålerenga.

– Magnus er en meget velstående mann, og har aldri hatt fokus på pengene. Hvis han har lyst til å spille, og det passer inn i VM-oppladningen, gjør han det. Selvfølgelig har han blitt tilbudt et betydelig beløp for å spille for de andre lagene, sier Bae.

– Men Magnus har helt klart et forhold til Vålerenga. Der har han venner på sin egen alder, fortsetter Bae.

Slik vurderer Bae Vålerengas muligheter

Laget Vålerenga har sendt til Hellas, er imidlertid mye mer enn en kompisgjeng. Det er flere meritterte spillere på laget. I skrivende stund er kun fire av lagene i turneringen rangert høyere enn Vålerenga.

– Før har vi vært med for å lære. Vi har aldri stilt med et virkelig tungt lag som kan hevde seg i toppen. Nå er målet å ligge og slåss i tetsjiktet – og spille mot de beste lagene, sier Danielsen.

Det målet tror Torstein Bae er realistisk – og vel så det.

– Det laget som er med, er virkelig et sterkt lag som kan kjempe helt om tetplassene. De kan potensielt vinne, hvis de virkelig får det til å treffe i de tøffeste kampene, sier Bae.

– Det er et nytt skritt fremover for norsk sjakk. Vi har vært med i sjakk-OL, men lenge har Magnus vært en enslig svale. Så tok vi en topplassering i sjakk-OL for to år siden. Nå er vi også med og kjemper i E-cupen for lag. Vi inntar arena for arena.

Her er Vålerengas lag:

Spillernavn – nasjonalitet – rating pr. oktober (plass på verdensrankingen)

1. Magnus Carlsen – Norge – 2839 (nummer 1 i verden)

2. David Howell – England – 2689 (nr. 55)

3. Nils Grandelius – Sverige – 2655 (nr. 94)

4. Jevgenij Romanov – Russland – 2614 (nr. 191)

5. Borki Predojevic – Bosnia – 2616 (nr. 180)

6. Aryan Tari – Norge – 2618 (nr. 176)

7. Kjetil A. Lie – Norge – 2537 (nr. 509)

8. Johan-Sebastian Christiansen – Norge – 2541 (nr. 481)

Turneringen spilles over syv runder. Hver kamp spilles som best av seks partier. Dermed står to av lagenes spillere over hver runde.