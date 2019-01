Disse stjernene kommer til Norge: Kan få revansj mot Carlsen

sjakk

I juni er det klart for årets utgave av Norway Chess i Stavanger. Der vil nærmest alle av sjakkstjernene delta.

Det inkluderer Fabiano Caruana, som Magnus Carlsen nylig slo i VM.

De fire beste i verden er på plass, og samtlige ti deltagere er inne på topp 12 på verdensrankingen for øyeblikket.

Dette er feltet som skal konkurrere i Norway Chess, som arrangeres mellom 3.–15. juni. Verdensrankingen står i parentes:

Magnus Carlsen, Norge (1)

Fabiano Caruana, USA (2)

Shakhriyar Mamedyarov, Aserbajdsjan (3)

Ding Liren, Kina (4)

Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike (6)

Viswanathan Anand, India (8)

Aleksandr Grisjtsjuk, Russland (9)

Levon Aronian, Armenia (10)

Wesley So, USA (11)

Yangyi Yu, Kina (12)

– Carlsen er alltid favoritt

Sjakkekspert i Aftenposten, Atle Grønn, blir veldig engasjert når han får presentert listen med deltagere til Norway Chess.

– Det blir en veldig, veldig bra turnering. Det har jeg store forhåpninger til. I det feltet kan nesten alle vinne, faktisk. Men Magnus er selvfølgelig alltid favoritt i hver eneste turnering han deltar i, han er jo den mest komplette sjakkspilleren i verden, sier Grønn.

Caruana kan få VM-revansj

Caruana kan få sin revansje mot Carlsen. Nordmannen vant som kjent over Caruana i langsjakk-VM i november.

Men i Norway Chess har det gått verre med Carlsen. Det var ikke før i 2016 at 28-åringen tok sin første seier i turneringen. I 2017 vant armenske Levon Aronian Norway Chess, der Carlsen havnet helt nede på niendeplass.

I fjorårets utgave var det nettopp Fabiano Caruana som stakk av med seieren i den norske turneringen, kun et halvt poeng foran Carlsen.

– Nye regler taler for Carlsen

Det er også innført noen nye regler i årets utgave av Norway Chess. Uavgjorte partier (remis) skal nemlig avgjøres med «armageddon».

I armageddon vil spilleren med hvite brikker bli gitt mer tid enn svart, men hvis svart klarer remis vil svart vinne partiet.

Grønn mener dette gir en enda større fordel til Carlsen sammenlignet med konkurrentene, spesielt Caruana.

– Innføringen med armageddon er helt klart bra for Magnus. En av de største styrkene til Magnus er dette mann-mot-mann spillet, det er dette han har vunnet flere VM-titler på. Han har vunnet samtlige Tie-breaks siden 2006. Men ettersom man får flere poeng etter vanlig seier, ønsker nok de fleste å vinne på den måten, sier Grønn, som mener at de nye reglene er dårlige nyheter for Caruana:

– Jeg tror ikke det nye formatet passer Caruana. Vi så jo hvor mye han slet med armageddon i VM i London, sier han.

Det at Norway Chess har valgt å endre reglene, er Grønn imponert over.

– Det er veldig innovativt. Det er mange måter å gjøre sjakken mer livlig på, og dette er en av måtene. Det blir mer publikumsvennlig, sier eksperten.

Slik er det nye poengsystemet: