Magnus Carlsen med forrykende avslutning på VM-dagen

sjakk

RUNDE 10: MAGNUS CARLSEN-FARRUKH AMONATOV 1–0

Magnus Carlsen avsluttet andre dag av hurtigsjakk-VM med seier over Farrukh Amonatov fra Tadsjikistan.

Det var Carlsens tredje strake seier. Dermed er nordmannen på skuddhold før de siste fem partiene. Carlsen er bare et halvt poeng bak teten.

Dermed vil Carlsen trolig spille mot de store kanonene i løpet av fredagen.

– Spillet er ikke i nærheten av bra nok til å kjempe med de beste. Jeg må skjerpe meg, sier Carlsen til NRK.

– Ikke det helt store

I VM-partiene har Carlsen sjelden fått en tidlig fordel. Men NRK-ekspert Torstein Bae mente allerede før 20 spilte trekk at Carlsen hadde et «klart tak» på Amonatov.

Dette videreutviklet Carlsen til seier. «Han knuser ham», sier NRK-ekspert Torstein Bae.

– Det var ikke det helt store. Det var egentlig spillet hans som får meg til å se veldig bra ut. Jeg satt bare og flyttet brikker, men plutselig tillot han meg å sette dronningen hans helt ut av spill.

LYST TIL Å PRØVE SELV? Fem enkle steg: Slik blir du bedre i sjakk

Slik gikk det i de foregående partiene:

RUNDE 9: HRANT MELKUMJAN-MAGNUS CARLSEN 0–1

– Sjansene er minimale for Carlsen-gull, sa sjakkekspert Geir Sune Tallaksen Østmoe til Aftenposten før niende VM-runde.

For hvis Carlsen fortsatt skulle ha et realistisk håp om gull, måtte han beseire armeneren Hrant Melkumjan. Det klarte Carlsen, men først etter et utrolig sjakkdrama.

For Melkumjan hadde en tilsynelatende fullstendig vunnet stilling. Men han hadde dårlig tid og begynte å rote. Etter at partiet så remisaktig ut i noen sekunder, fikk plutselig Carlsen overtaket. Etter 65 trekk valgte Melkumjan å gi opp.

– Fantastisk snuoperasjon, sa NRK-ekspert Torstein Bae.

RUNDE 8: MAGNUS CARLSEN-NIKITA PETROV 1–0

Seieren over den russiske 22-åringen Nikita Petrov kom etter at Carlsen fant en lur plan i sluttspillet.

Carlsen sto med løper, Petrov med springer. Og fem bønder hver.

Men så fant Carlsen på noe lurt. Han fant en måte å få kongen inn i forsvarsstillingen til Petrov. Carlsen fikk en ekstra bonde, og det var nok til å vinne. Etter 68 trekk ga Petrov seg.

RUNDE 7: ALEKSANDR ZUBOV-MAGNUS CARLSEN 1–0

Carlsen og Zubov havnet først i et remisaktig sluttspill. Carlsen hadde et stort overtak på klokken. Et nederlag virket utenkelig.

Men så begynte nordmannen å bruke mye tid. Ukraineren gikk til angrep på kongefløyen og skaffet seg et farlig overtak. Carlsen mistet bonde etter bonde. Etter 66 trekk valgte nordmannen å gi seg.

Dermed gikk Carlsen på sitt tredje tap på syv partier.

– Hvordan er dette mulig? Han har tapt tre partier så langt og ikke møtt en toppspiller ennå, skrev tidligere verdensmester for kvinner Susan Polgár på sin Twitter-konto.

RUNDE 6: MAGNUS CARLSEN-IVÁN SALGADO LÓPEZ 1–0

Carlsen fikk en perfekt start på torsdagen ved å beseire den spanske stormesteren Iván Salgado López.

Partiet startet med en engelsk åpning, som utviklet seg til en jevn, ganske symmetrisk stilling. NRK-ekspert Torstein Bae mente imidlertid at Carlsen løste partiet på «glimrende» vis.

Nordmannen fikk nemlig en fordel i sluttspillet. Etter hvert ble presset for mye å bære for Salgado López. Etter en drøy halvtimes spill ga spanjolen seg.

– Magnus sendte et skremmeskudd. Han sier «jeg er her, folkens», sa den ungarske stormesteren Peter Leko i arrangørens direktsending.

I hvert parti i hurtigsjakk-VM får spillerne 15 minutter + 10 sekunder ekstra pr. trekk. De fem siste rundene spilles fredag.