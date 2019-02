Magnus Carlsen kan bli OL-deltager: – Det tror jeg mange hadde syntes ville vært fantastisk

sjakk

Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) har meldt seg på i kampen om å få sjakk som OL-gren til lekene i Paris. FIDE vil i første omgang jobbe for å få lyn- og hurtigsjakk på programmet.

– Det er positivt. Det er en del av det nye FIDE-regimet, som har sagt at de vil løfte sjakken og gjøre den mer synlig. Det er veldig bra, sier Norges sjakkpresident Morten L. Madsen.

– Det blir spennende. Det at de har fått lov til å fremme sitt kandidatur er, slik jeg har forstått det, et tegn på at det kan være en aktuell gren, legger han til.

«Ungdommelig og spektakulært»

FIDE lanserte sjakkens kandidatur til 2024-OL i vertsbyen Paris tirsdag.

Forbundet sier i en pressemelding at sjakk har «en genuin global appell» og at det har 189 nasjonale forbund og 600 millioner spillere verden over.

IOCs eneste respons på spørsmål om hva som kreves av sportene for å være aktuelle for OL er en e-post hvor de skriver at aktuelle interessenter til 2024-lekene må matche lekenes formål med å være «ungdommelige, innovative og spektakulære».

– Det er også krav til fysiske elementer, men man så for eksempel under Fisher Random-turneringen, hvor Magnus Carlsen og Hikaru Nakamura brukte pulsklokker at det gir utslag på puls. Vi som spiller sjakk vet at det er en krevende idrett. Man kan sammenligne det med skyting, mener sjakkpresident Madsen.

– Magnus har rettet oppmerksomheten mot sjakk som toppidrett. Han er opptatt av å holde seg i veldig god fysisk form og har hatt stor innvirkning der, forklarer han.

– Opp til IOC

Finn Aagaard, kommunikasjonsansvarlig i Norges idrettsforbund (NIF), uttaler seg om kandidaturet på vegne av Norges Olympiske Komité (NOK).

– Å få se Magnus Carlsen under OL tror jeg mange hadde syntes var fantastisk, sier Aagaard.

– Per nå har sjakkforbundet valgt å ikke være medlem i Norges idrettsforbund, blant annet på grunn av barnebestemmelsene. Men hvis IOC velger å ta opp Det internasjonale forbundet, og vi får pålegg om å sende Carlsen og våre andre beste sjakkspillere til OL, så må vi ta stilling til det. Men det blir foreløpig hypotetisk, fortsetter han.

Aagaard spiller brikkene videre til IOC.

– Det er opp til IOC. Det er deres beslutning, sier NIFs kommunikasjonsansvarlig.

Magnus Carlsen er på reise og er ikke tilgjengelig for kommentar. Vi har snakket med Magnus Carlsens far Henrik, som viser til manager Espen Agdestein. Agdestein har ikke besvart våre gjentatte henvendelser.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) anerkjente sjakk som en sport i 1999 og året etter ble sjakk vist frem under Sydney-OL.

Sjakktopper prøvde å få sporten på OL-programmet til Tokyo i 2020, men mislyktes.

Programmet for 2024-OL starter å ta form i 2019. Endelig avgjørelse om nye øvelser blir tatt av IOC etter Tokyo-lekene.