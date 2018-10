Dette Carlsen-trekket startet dramaet: – Det så helt grusomt ut

sjakk

MAGNUS CARLSEN-DING LIREN 0,5–0,5

European Chess Club Cup er en lagturnering med Europas beste sjakklubber. Men i spillelokalet i Halkidiki onsdag flokket folk seg rundt spesielt ett parti: Magnus Carlsen (27) mot Ding Liren (25).

Det ble en berg-og-dal-bane av et parti – med Carlsens status som verdensener på spill.

Etter en tabbe så Carlsen ut til å tape – og dermed bli passert av amerikanske Fabiano Caruana på verdensrankingen. Til slutt endte imidlertid det hele i remis etter fire timer.

– Det var et vanvittig spennende parti, sier Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn.

Dermed er Carlsen fortsatt rangert som verdens beste spiller. Det er 3,5 poeng ned til Caruana på annenplass.

Carlsen-Ding var det mest stjernespekkede oppgjøret i duellen mellom Vålerenga og den makedonske klubben Alkaloid. Carlsens remis hjalp Vålerenga til en 3,5–2,5-seier. Dermed leder Oslo-klubben turneringen før siste runde torsdag.

– Et vanvittig spennende parti

Det er tre uker til Carlsen skal spille VM-kamp mot Caruana i London. Carlsen har ikke lagt skjul på at det er viktig for ham å lede på verdensrankingen før VM-kampen starter.

Med én runde igjen av European Chess Club Cup virker det som at Carlsen klarer den ambisjonen. Men han slapp med skrekken mot Ding.

– Underholdningsverdien var skyhøy. Hvis det blir sånn i VM, kommer vi til å sitte med hjertet i halsen alle sammen, sier Atle Grønn.

På sin Twitter-konto beskriver sjakkjournalist Tarjei Joten Svensen det som «et mirakel» at Carlsen reddet remis.

– Magnus ser ikke glad ut, men han ser ikke trist ut heller, sier Chess24.com-kommentator Sotirios Logothetis etter partiet.

«Et dårlig, stygt trekk

Før dagens parti hadde Ding Liren gått 92 turneringspartier uten å tape. Verdensrekorden til Mikhail Talj er på 95 partier.

For Magnus Carlsen ville remis holde til å beholde ledelsen på verdensrankingen.

Med andre ord: Begge spillere var tjent med remis. Og partiet var lenge jevnt. Men så, etter 23 trekk, tilspisset det seg. Carlsens bonde til g4 var en tabbe, som resulterte i at Ding Liren kunne ta en bonde. Plutselig hadde kineseren et klart overtak.

Da ljomet alarmen blant sjakkentusiaster på Twitter.

«Et dårlig, stygt trekk», skrev stormester og tidligere toppsjakksjef i Norges Sjakkforbund Jonathan Tisdall på sin Twitter-konto.

– Det var en veldig merkelig tabbe fra Magnus, skrev sjakkjournalist Tarjei Joten Svensen på Twitter.

– Utrolig om han mister førsteplassen på denne måten, la han til.

Kjempet som en løve

Etter tabben klarte Carlsen riktignok å stabilisere stillingen til en viss grad. Det svingte frem og tilbake, men Ding klarte til slutt ikke å finne de riktige trekkene. Carlsen kjempet som en løve og holdt remis.

– Det var et par tidspunkt der jeg syntes Ding hadde rundt 95 prosent sjanse til å vinne, kanskje mer. Det så helt grusomt ut for Magnus et par ganger, sier Atle Grønn.

– Men han klarte å skape litt ubalanse. Det var et halmstrå hele veien.

Carlsen klarte altså å klamre seg til dette halmstrået. Dermed er han stadig rangert som verdens beste sjakkspiller - noe han har vært helt siden sommeren 2011.

Siste runde av European Chess Club Cup spilles torsdag.