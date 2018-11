Trekket som skremte Magnus Carlsen: – Jeg tenkte «oh, shit!»

sjakk

MAGNUS CARLSEN-FABIANO CARUANA 0,5–0,5

LONDON: I det andre VM-partiet lørdag ble Magnus Carlsen tatt på sengen. Han hadde hvite brikker - og det var ventet at han ville gyve løs mot Fabiano Caruana.

Men så kom Caruanas tiende trekk, tårnet til d8. Et svært uvanlig trekk - som overrasket stort sett alle her i London. Og Magnus Carlsen var ikke noe unntak.

– Jeg tenkte «oh, shit!», sier Carlsen på pressekonferansen til latter fra pressekorpset.

– Det var ubehagelig. For det var åpenbart at han hadde tenkt ut veldig kompliserte variasjoner. Og jeg var uforberedt.

Derfor ble han så overrasket

Det legges enorm vekt på åpningsforberedelser i VM-kamper. Før VM jobber spillerne i månedsvis på å vinne nyvinninger som kan overraske motstanderen.

I dette arbeidet får de hjelp av sjakkcomputere og sekundanter. Deretter må spillerne huske trekkene, så de kan få bruk for dem i partier. Det var dette som skjedde lørdag.

«Caruanas åpning var som fra et laboratorium», sier Ulrich Stock, som har dekket sjakk i en årrekke for tyske Die Zeit.

20 år gammelt

På pressekonferansen fortalte Caruana at teamet hans hadde oppdaget tårn til d8-trekket i noen partier spilt for 20 år siden. Deretter gjennomanalyserte de det - for å være forberedt på alle mulige svar fra Carlsen.

Med andre ord: Da situasjonen oppstod, var Caruana klar som et egg, mens Carlsen var i villrede.

– Trekket var nytt for Carlsen, sier den sjakkjournalisten Ulrich Stock, som jobber i tyske Die Zeit.

– Stillingen var delikat. Så hvis Caruana kommer med et nytt trekk i den stillingen, kan Magnus være sikker på at det er nøye forberedelser som ligger bak. Siden stillingen var komplisert, måtte Magnus se etter muligheter for å unngå å bli fanget. Det var hans hovedmål i denne fasen av partiet.

– Som fra et laboratorium

Etter Caruanas overraskende trekk brukte Carlsen 17 minutter på å tenke seg om.

Trenden fortsatte. Caruana flyttet lynraskt, mens Carlsen grublet. Caruana fikk etter hvert én time i overtak på klokken. Situasjonen medførte at remis var det beste Carlsen kunne håpe på. Carlsens «hvite brikker»-overtak hadde forduftet.

Etter tre timer var det hele over. Dermed har begge de to første partiene av VM-kampen endt remis. Søndag er det hviledag.