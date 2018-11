Kort forklart: Hva skjer om sjakk-VM ender likt?

sjakk

LONDON: 28. november 2016 var hele sjakkverdenens øyne rettet mot New York. Magnus Carlsen hadde hvite brikker i det avgjørende VM-partiet mot Sergej Karjakin.

Men 35 minutter senere var det hele over.

Den raske remisen var et enormt antiklimaks. Det fortalte imidlertid alt om hvor stor selvtillit Carlsen har i hurtigsjakkomspill. Og nå kan også årets VM ende i omspill.

De fleste ekspertene her i London er enige: Ender VM-kampen med 6–6 og omspill, er Fabiano Caruana i trøbbel.

– Jeg er virkelig ikke enig med folk flest om mine sjanser i omspill, sa imidlertid Caruana på pressekonferansen etter det niende partiet.

Så hvordan fungerer omspillet?

Dersom det står 6–6 etter 12 langsjakkpartier, blir VM avgjort gjennom følgende prosedyre:

1. Hurtigsjakk

I hvert parti får hver spiller 25 minutter + 10 sekunder tillegg pr. trekk. Spilles som best av fire partier. Dersom en spiller når 2,5 poeng, blir han verdensmester.

Dersom spillerne ligger likt etter punkt 1, går vi videre til:

2. Lynsjakk

I hvert parti får spilleren fem minutter + tre sekunder tillegg pr. trekk. Spilles som best av to partier (1,5 poeng sikrer VM-tittelen). Denne prosedyren gjentas fem ganger til en vinner er kåret.

Men dersom det fortsatt er likt etter fem lynsjakkdueller, går vi videre til:

3. Armageddon

Her er remisresultatet utelukket. Spilleren med hvit får fem minutter, spilleren med svart får fire minutter. Svart vinner om det blir remis.

Før hvert punkt trekker spillerne fargerekkefølge på nytt.

NB. I VM-kampen i 2016 trengte man bare punkt 1 for å skille spillerne. Magnus Carlsen beseiret nemlig Sergej Karjakin 3–1 i hurtigsjakk.

Men hvorfor er Carlsen så klar favoritt?

For det første, har Carlsen to VM-gull i hurtigsjakk og tre VM-gull i lynsjakk.

For det andre, har han vunnet ni av ni omspill i løpet av karrieren, fordelt på ulike turneringer (ifølge sjakknettstedet mattogpatt.no).

For det tredje, er Carlsen rangert som nummer én i verden i hurtigsjakk. Caruana er nummer åtte. (I lynsjakk er Carlsen nummer én og Caruana nummer 16).

For det fjerde, har Caruana sin styrke i en enorm regnekapasitet, mens Carlsen stoler mer på intuisjonen sin. Sistnevnte egenskap er svært viktig når man har kortere betenkningstid.

Hva spår ekspertene?

Kort fortalt mener sjakkekspertene at Carlsen er storfavoritt. På Aftenpostens spørsmål om spillernes sjanser i omspill, svarte den britiske stormesteren David Howell slik: «80–20 fordel Carlsen».

De fleste er riktignok litt mer forsiktige i prosentsatsene. Men heller ikke den amerikanske journalisten Mike Klein, som jobber i chess.com, er begeistret for Caruanas sjanser.

– Omspill er på ingen måte gunstig for Fabiano. Hver eneste sjakkspiller i verden vet at Magnus har en massiv fordel dersom det blir omspill. Han har bevist at han er bedre enn omtrent alle i verden i hurtig og lyn, sier Klein.

Selv mener imidlertid Caruana at folk undervurderer ham. Det hviskes og tiskes i gangene her i London om at amerikaneren har terpet møysommelig på hurtigsjakk i VM-oppkjøringen.

Viswanathan Anand, som selv avgjorde VM ved å slå Boris Gelfand i omspill i 2012, har mer tro på Caruana enn de fleste. Da inderen under VM-parti 7 fikk spørsmål om hvor stor favoritt Carlsen er i et eventuelt omspill, svarte han slik:

– Han er ikke favoritt i det hele tatt. Hvis omspillet handlet om hvem som ville spilt best i de fire-fem neste hurtigsjakkturneringene, er det ingen konkurranse. Men i et omspill med så mye på spill, er nervene veldig viktige. Vi snakker ikke om hvem som er best i lyn- og hurtigsjakk. Vi snakker om hvem som kan vinne omspillet med alt det presset, sa Anand i direktesendingen til Saint Louis Chess Club.