Kjent stormester: – Caruana må være rasende

LONDON, OKTOBER 2000: Amerikanske Mig Greengard (31) lever enhver sjakknerds drøm. Han er med i legendariske Garry Kasparovs VM-team. Denne oktoberdagen befinner han seg i det aller helligste, rommet der Kasparov og sekundantene forbereder åpninger. Greengard tar frem kameraet og begynner å knipse. Så får Kasparovs mor, Klara Kasparova, øye på ham. En virvelvind av sinte engelske og russiske gloser kommer hans vei. Garry Kasparov gir klar beskjed: «IKKE ta bilder uten mammas tillatelse».

– Klara styrte med jernhånd. Jeg vet fortsatt ikke om det var den hendelsen, eller at Kasparov tapte sitt andre VM-parti mot Vladimir Kramnik, som kostet meg plassen ved frokostbordet, forteller Greengard i dag.

Nå er hemmelighetskremmeriet rundt VM-kamper høyaktuelt igjen. En Youtube-video fra Saint Louis Chess Club – publisert tirsdag morgen – røpet nemlig en liste over åpninger Fabiano Caruana har jobbet med før VM-kampen mot Magnus Carlsen.

– Å holde åpningsforberedelser hemmelig betyr alt. Selv om du ikke vet noe spesifikt, er det likevel enormt viktig å finne ut hvilke åpninger motstanderen din jobber med, forklarer Greengard, som jobbet som sjakkjournalist før han ble Kasparovs høyre hånd.

– Må være helt rasende

Mens Caruana og Carlsen var på vei mot den fjerde strake VM-remisen tirsdag, ble videoen iherdig diskutert blant publikum og journalister i London. Det er fortsatt mange teorier, blant annet at videoen egentlig ikke avslører noe viktig – og at det er et bevisst forsøk på å lure Carlsen. På pressekonferansen nektet Caruana å kommentere videoen.

Malcolm Pein i den britiske storavisen The Telegraph tror videoen kan ha skapt dårlig stemning internt i Team Caruana.

– Dersom de iscenesatte det, har det ingen effekt. Da har de det bare gøy. Men hvis videoen har røpet informasjon, er nok Caruana rasende, sier den britiske sjakkreporteren.

Den kjente stormesteren og youtuberen Simon Williams er enig.

– Jeg vet ikke hvor mye det vil påvirke Caruana. Det ville virkelig irritert meg om noen ga bort alle hemmelighetene mine i en tåpelig video. Det er måneder med arbeid. Han må være rasende, sier Williams på sin YouTube-kanal.

Tror videoen hjelper Carlsen

Caruana så ikke ut til å kose seg da videoen ble tema på pressekonferansen tirsdag. Det var store kontraster til Carlsen. «Jeg skal se på videoen», sa nordmannen lurt.

Mike Klein, innholdsredaktør i chess.com, tror avsløringen kan gjøre det lettere for Carlsen.

– Det finnes millioner av stillinger man kanskje må forberede seg på. Hvis man gir en ut en sånn fil, må kanskje motstanderen bare undersøke én prosent av stillingene. Da har man gjort mye lekser for motstanderen – og det er ikke lurt, sier Klein.

Han er overbevist om at videoen ikke er lureri. Han tror rett og slett at Caruana-teamet har gjort en stor tabbe.

– Tror du dette påvirker Caruana mens han sitter ved brettet?

– Hvis filene er avslørt, kan det tvinge deg til å forkaste åpningene du har jobbet med. Det virker litt rart å spille de åpningene, siden du da vet at motstanderen er forberedt på dem, sier Klein.

– Så jeg tror det plager Caruana mer før partiene enn under partiene, legger han til.

Etter fire VM-partier står det 2–2. Parti fem starter torsdag klokken 16.00.