Her blir Carlsen overrasket på seiersfesten

LONDON: Rundt to timer etter at VM-tittelen ble sikret, dukket Magnus Carlsen opp på seiersfesten på luksushotellet Rosewood i London.

Der gjemte rundt 50 mennesker seg i et rom for å overraske verdensmesteren.

Da Carlsen ankom festen, sto jubelen i taket. Carlsen sto og gliste mens konfetti dalte over ham.

– Han virker veldig lettet og glad, forteller manager Espen Agdestein.

– Han hadde ikke sett for seg hvordan han skulle vinne VM-kampen i løpet av de 12 langsjakkpartiene. Det var en veldig rar dynamikk. hvor det gikk så lang tid og han så ikke helt hvordan han skulle vinne. I dag løsnet det, fortsetter han.

«En god dag på jobben»

Da han fikk gullmedaljen berømmet Carlsen motstander Caruana, som han beskrev som en «stor spiller».

– Det var spesielt i New York også, men det var Magnus stor favoritt. Denne gangen spilte han mot nummer to i verden. Denne gangen var det aller høyeste nivå i sjakk. Det var litt mindre sånn i New York. Der var det mer andre ting som var utfordrende.

En sliten Carlsen ville ikke la seg intervjue på festen. Han hadde vært gjennom noen travle timer etter at Caruana ga opp i det tredje hurtigsjakkpartiet.

– Jeg er veldig glad. Jeg følte jeg hadde en skikkelig god dag på jobb i dag. Alt gikk perfekt, sa Carlsen på pressekonferansen rett etter partiet.

Carlsens neste turnering er lyn-og hurtigsjakk-VM i romjulen. Den turneringen går trolig i Russland.