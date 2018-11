Engelsk sjakkprofil: – En velsignelse for Carlsen å tape VM

sjakk

Alle de 11 VM-partiene har endt med remis. Nå står fryktelig mye på spill i 12. parti, der Magnus Carlsen skal spille med svarte brikker.

Et Carlsen-tap vil få dramatiske konsekvenser:

VM-tittelen vil være tapt for første gang siden 2013

Førsteplassen på verdensrankingen vil være tapt for første gang siden 2011

Et bittert nederlag kan imidlertid ha en positiv effekt på Carlsens spill, tror den kjente britiske stormesteren Jonathan Speelman.

– Det vil være en velsignelse på noen måter å miste verdensmestertittelen. Kanskje han vil få tilbake litt av spillestyrken av ikke å være verdensmester, sier Speelman.

– Mener du at det kan motivere ham?

– Det kan hende. Det er noe han ikke vil skal skje, men som likevel kan være bra for ham.

Kaller VM-tittelen en «byrde»

Carlsen har vært verdensener i syv år. I lange perioder har nordmannen vært et hestehode foran konkurrentene. Men Speelman, som selv har tilhørt den ypperste verdenseliten, mener Carlsen ikke er klart best lenger.

– Å være verdensmester er mye av identiteten hans. Nå deler han og Caruana på å være best. Carlsen har ikke på noe tidspunkt i denne VM-kampen vist at han er en bedre spiller enn Caruana for øyeblikket, sier Speelman.

The Telegraph-skribent Malcolm Pein er enig med Speelman at verdensmestertittelen kan ha en tyngende effekt.

– Det er definitivt en byrde. Det blir en del av deg. Du har noe virkelig kostbart å tape. Den følelsen veier lettere enn følelsen av å vinne noe du vil ha. Den følelsesbalansen gjør det litt vanskeligere for mesteren, sier Pein, som selv har tittelen internasjonal mester (IM) i sjakk.

Tror Caruana håndterer spenningen bedre

På lørdagens pressekonferanse fikk spillerne spørsmålet om det var bra for sjakken om Carlsen forble verdensmester lenge.

– Det kan jeg ikke svare på. Jeg ønsker jo selvfølgelig at det skjer. Men det ville vært frekt av meg å svare på, svarte Carlsen.

Selv svarte Caruana med et glis:

– Jeg tror ikke sjakken ville endret seg mye, sa amerikaneren.

Sjakk-VM er til syvende og sist en duell mellom verdensmesteren og utfordreren vil ta plassen hans. Slik blir det anspent stemning av. Og spenningen bygger seg nå opp til et klimaks.

– Det er frustrerende for begge å spille remis 11 ganger på rad. Det bygger opp spenningen hver gang de spiller remis, sier Speelman.

– Spenningen er på et punkt der ingen kan håndtere det bra, men Caruana håndterer det mindre dårlig. Jeg tror ikke Magnus håndterer det så bra, fortsetter han.

Han får støtte av Stefan Löffler, som skriver om sjakk for den tyske storavisen Frankfurter Allgemeine Zeitung.

– Spenningen påvirker definitivt Magnus mye. Det er jo ikke slik at Caruana er helt rolig, men han har litt mer kontroll over nervene sine, sier Löffler.

Men Magnus Carlsen har klart seg svært godt med svarte brikker så langt i VM. Det kan bli veldig viktig i det 12. VM-partiet, som spilles mandag klokken 16 norsk tid.