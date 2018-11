Carlsens valg kritiseres: – Tidenes sjokk

sjakk

FABIANO CARUANA-MAGNUS CARLSEN 0,5–0,5 (6–6 SAMMENLAGT)

LONDON/OSLO: Spenningen var på bristepunktet før siste VM-parti mandag. Men Caruana og Carlsen utsatte dramaet.

Etter tre timer var det hele over. I en litt bedre stilling valgte Magnus Carlsen plutselig å tilby remis. Caruana aksepterte.

Dermed må verdensmesteren og utfordreren tilbake til VM-lokalet for å spille omspill onsdag (Les hvordan omspillsreglene er her).

– Sjokkerende, skriver sjakkjournalisten Tarjei Joten Svensen på sin Twitter-konto.

– Tidenes sjokk, utbrøt Simen Agdestein i VGTV-studio.

I samme sending beskrev Jon Ludvig Hammer Carlsens valg som «ekstremt feigt».

Caruana var overrasket

– Jeg var litt overrasket. Jeg ventet ikke det på det tidspunktet, sier Caruana til NRK om øyeblikket da Carlsen tilbød remis.

Etter partiet ble Carlsen spurt om hvorfor han ikke presset hardere for seier.

– Alle kunne se at jeg ikke gikk for det maksimale. Det var en stilling der jeg var helt trygg, sier Carlsen.

– Hvis remis ikke hadde vært et tilfedstillende resultat, ville jeg åpenbart gjort det annerledes, legger han til.

Carlsen starter onsdagens omspill med hvite brikker. Det ble klart etter en trekning på pressekonferansen etter det 12. partiet.

Vil endre reglene

Før siste runde mente sjakkekspert Atle Grønn at 12 strake remiser bør få konsekvenser for VM-reglene.

– Blir det tolv remiser, må formatet endres. Vi kan ikke ha 12 remiser. Det er greit for ekspertene, men sjakk-VM er flaggskipet vårt og skal tiltrekke nye entusiaster. Da er ikke 12 remiser et bra nok salgsargument.

Og Grønns frykt gikk altså i oppfyllelse. For første gang i den 134 år lange VM-historien har ingen av spillerne klart å vinne et parti.

Slik avgjøres sjakk-VM Omspillet starter onsdag. 1. Hurtigsjakk I hvert parti får hver spiller 25 minutter + 10 sekunder tillegg pr. trekk. Spilles som best av fire partier. Dersom en spiller når 2,5 poeng, blir han verdensmester. Dersom spillerne ligger likt etter punkt 1, går vi videre til: 2. Lynsjakk I hvert parti får spilleren fem minutter + tre sekunder tillegg pr. trekk. Spilles som best av to partier (1,5 poeng sikrer VM-tittelen). Denne prosedyren gjentas fem ganger til en vinner er kåret. Men dersom det fortsatt er likt etter fem lynsjakkdueller, går vi videre til: 3. Armageddon Her er remisresultatet utelukket. Spilleren med hvit får fem minutter, spilleren med svart får fire minutter. Svart vinner om det blir remis. Før hvert punkt trekker spillerne fargerekkefølge på nytt.

Da vi konfronterer FIDE-direktør Emil Sutovsky med Grønns synspunkt, svarer han slik:

– Vi vil åpenbart undersøke alle alternativer.

Grønns ekspertkollega Torstein Bae tror ikke 12 strake remiser er så skadelig for sjakkverdenen.

– Om det er 12 eller 10 remiser synes jeg ikke er så avgjørende. Det positive er at vi har hatt mange «fighter» her. Det er kanskje ikke så problematisk i VM. For mer alminnelige turneringsarrangører, som for eksempel Norway Chess, er det et reelt problem for sjakken at det blir så mange remiser, sier NRK-eksperten.

Inviterte til remis

Men mandag kunne VM blitt avgjort.

«VM-tittelen står og vipper på høykant», sa VGTV-ekspert Hans Olav Lahlum før partiet. For da Magnus Carlsen ankom VM-lokalet, visste han ikke om han ville være verdensmesteren når han gikk ut igjen.

Caruanas angrep på sjakktronen begynte med trekket e4. Det utviklet seg til en siciliansk åpning – som i fem tidligere VM-partier. Med det åttende trekket – springer til e7 – valgte imidlertid Carlsen å endre sin vante oppskrift.

Det så ut til å sette ut Caruana litt. Amerikaneren tok seg noen lange tenkepauser. Etter en snau halvtime inviterte Carlsen motstanderen til å gjenta en stilling for tredje gang. Dermed hadde Caruana muligheten til å avslutte partiet. En såkalt «trekkgjentakelse» er nemlig remis etter sjakkreglene.

– Det ville egentlig vært moralsk kapitulasjon av Caruana. Selv hvis man ser bort fra at Magnus er favoritt i hurtigsjakk, er det moralsk knusende å ødelegge sjansene med hvit uten å prøve, sa sjakklegenden Garry Kasparov i direktesendingen til Saint Louis Chess Club.

«Det første tegnet på nerver»

Caruana valgte å spille videre. Amerikaneren virket imidlertid ikke så komfortabel.

Han brukte for eksempel nesten 25 minutter på sitt 17. trekk. «Kanskje dette er det første tegnet på at han er nervøs», sa den engelske stormesteren David Howell i NRKs direktesending.

– Det er mer eller mindre likt, men dette er OK for Carlsen, sa VM-utfordreren fra 2016 Sergej Karjakin da Aftenposten møtte ham i gangene her i London.

Noen minutter senere var imidlertid stillingen langt mer enn OK – hvert fall ifølge sjakkcomputerne. Supercomputeren Sesse syntes Caruanas 25. trekk var spesielt dårlig. Det var ikke sikkert Carlsen valgte den objektivt beste fortsettelsen. Det som imidlertid var sikkert, var at Carlsen hadde et overtak.

Så, overraskende nok, inngikk spillerne remis etter tre timer.

Det overrasket både ekspertene og Caruana.