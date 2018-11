Dødt løp i VM-kampen. «Veldig, veldig lett for Magnus», sier ekspert

sjakk

FABIANO CARUANA-MAGNUS CARLSEN 0,5–0,5

LONDON: Mot Sergej Karjakin for to år siden endte de syv første partiene med remis. Nå har Magnus Carlsen startet VM-kampen mot Fabiano Caruana med tre remiser.

Mandag kunne imidlertid Carlsen være fornøyd, siden han spilte med de svarte brikkene. Det var dessuten Carlsen som var nærmest seier.

I NRK-studio beskriver ekspert Torstein Bae remis som «et godt resultat for Magnus».

Mens de to første rundene har vært relativt innholdsrike, hevet ikke mandagens parti pulsen blant sjakkentusiastene. Det hele var over etter fire timers spill.

– Det var veldig, veldig lett for Magnus. Fabiano presset ham ikke i det hele tatt, sier den britiske stormesteren Daniel King.

HAR DU LEST DENNE? Carlsen og Caruana har allerede satt ny VM-rekord.

– Forbausende av Caruana

Før VM sa Norges nest beste sjakkspiller Jon Ludvig Hammer at nøkkelen til Carlsen-suksess var å overleve med svarte brikker. «Du kan være helt sikker på at Caruana har forberedt noen heftige åpninger med hvit», sa Hammer.

Det var ventet at Caruana ville trekke Carlsen inn i uhyre kompliserte stillinger. Men så langt har ikke amerikaneren fått til mye i sine to partier med hvite brikker.

– Nå har han vært slapp i to «server» her. Det er forbausende, altså, sa sjakkhistoriker Øystein Brekke etter åpningen.

– Han spiller hvit og skal jo helst oppnå noe, og det har vi litt vanskeligheter med å se, fortsatte Brekke, som er på plass i London for å følge VM.

I NRK-studio stusset også Torstein Bae over Caruanas tankegang.

– Man ser en Caruana som ikke prøver så mye på det kompliserte spillet som forventet. Både jeg og andre trodde han ville søke mot kaos på brettet, men egentlig spiller han ganske strategisk her.

FIKK DU MED DEG DETTE? Tror ikke på Carlsens forklaring: – Den kjøper jeg ikke.

– Er nok litt gladere nå

I det første VM-partiet – der Caruana også hadde hvite brikker – slapp han med skrekken etter timevis med Carlsen-press.

Sammenlignet med det partiet, var mandagens parti en liten fremgang for Caruana. Det mener hvert fall den australske stormesteren Ian Rogers.

– Det viktige for Caruana var at han hadde kontroll i dette partiet, i stedet for at han ble «dyttet rundt» av Carlsen. Han er nok litt gladere etter dette. Selv om han ikke spilte perfekt, har han hvert fall brukt de hvite brikkene til en viss grad, sier Rogers, som var blant verdens 50 beste spillere i sin aktive sjakk-karriere.

Sjakk-VM fortsetter tirsdag. Da har Magnus Carlsen hvite brikker.