Carlsens vonde rekke skaper bekymring: – Et veldig dårlig tegn

Han forsvarte tittelen som verdensmester i langsjakk.

Han gikk til topps i lynsjakk-VM.

Og han er fortsatt rangert som verdens beste sjakkspiller.

Likevel er det noe som plager Magnus Carlsen. Når sjakkåret innledes med turneringsstart i Tata Steel Chess i Nederland lørdag, håper han å bryte en vond rekke.

For selv om Carlsen vant VM i langsjakk, vant han ingen av langsjakkpartiene. Det var først i omspillet han utklasset Fabio Caruana.

Faktisk har ikke Carlsen vunnet et langsjakkparti siden 14. oktober i fjor. Da beseiret han Vladimir Potkin i European Chess Club Cup.

Siden er det gått 16 langsjakkpartier uten seier. I og med at Carlsen trakk svært tøffe åpningskamper i Tata Steel Chess, må han spille på sitt aller beste om den rekken ikke skal bli enda lenger.

Trekker frem én kommentar

I år er det ikke VM i langsjakk. 2019 avsluttes igjen med VM i hurtig- og lynsjakk, men for Carlsen handler det om å finne tilbake til seg selv. Det mener i hvert fall kamerat og stormester Jon Ludvig Hammer.

– Han er fortsatt en soleklar ener, men han har ikke vært like overbevisende som han var tidligere. Han har ikke den samme «edgen». Det blir flere remiser nå enn da han var enestående på verdensrankingen, sier han.

Hammer trekker frem noe Carlsen sa under VM i London. På spørsmål om han hadde et forbilde svarte Carlsen «meg selv for tre-fire år siden».

Svaret ble møtt med latter fra salen, men Hammer tror det lå mye sannhet bak kommentaren.

– Jeg tror han var veldig ærlig i det svaret. Han har lyst til å spille som for fire år siden, men han får det ikke helt til, sier han.

– Veldig dårlig tegn

– Han trenger desperat en seier for å komme tilbake.

Det sier Atle Grønn, Aftenpostens sjakkspaltist. Han mener at remis-rekken i langsjakk gjør at det «er den del spørsmålstegn» før Carlsen begynner årets første turnering.

– At han ikke har vunnet i langsjakk på så lenge, er et veldig dårlig tegn, sier Grønn.

I et blogginnlegg publisert fredag kveld fastslår Carlsen at seieren i lynsjakk-VM har gitt ham et løft før et nytt sjakkår. Grønn tror Carlsen er i godt humør, men at langsjakk-statistikken er et irriterende moment.

– Nå er han den blant eliten med flest remiser. Magnus er kjent som den som alltid fighter. Og at den som alltid fighter, skal spille flest remiser, er irriterende. Det blir litt som et fotballag som er kjent for alltid å angripe, og så ender alle kampene 0–0, sier sjakkeksperten.

Han mener at rekken også kan påvirke Carlsen negativt ved at han kan bli fristet til å ta for store sjanser – i jakten på seier.

Sjakkeksperten påpeker imidlertid at Carlsen har vunnet så mye før, at han «ikke er avhengig av bekreftelser hele tiden».

Og selv om Carlsen lengter tilbake til dit han var for noen år siden, betyr ikke det nødnevdigvis at han er blitt dårligere. Hovedgrunnen kan være at nivået i toppen som er blitt høyere, mener Grønn.

Truet på verdensrankingen

Sjakkekspertene er enige om at det for Carlsen i 2019 igjen handler om å bli en dominerende kraft i sjakkverdenen.

De siste månedene har Carlsen flere ganger vært ett galt resultat unna å miste posisjonen på verdenstoppen.

– Det viktigste i hvert fall det kommende halvåret blir å igjen være en klar nummer én på verdensrankingen. Hvis han blir det, er det et tegn på at han har lykkes med langsjakken.

I åpningspartiet i Tata Steel Chess får Carlsen en tøff test mot Ding Liren. Carlsen kan ikke miste posisjonen som verdensener med tap i det partiet, men han har ikke mye å gå på til Caruana.

– Det er mye mer behagelig å ligge 30–40 poeng foran nestemann på rankingen. Det er dit Magnus vil tilbake, sier Atle Grønn.

Magnus Carlsen åpner Tata Steel Chess lørdag mot Deng Liren. Partiet begynner kl. 13.30. TV 2 har TV-rettighetene.