Carlsen vant VM-gull etter drama: – Jeg er veldig, veldig glad

sjakk

RUNDE 21: MAGNUS CARLSEN-ANTON KOROBOV

Magnus Carlsen (28) sikret søndag VM-gullet i lynsjakk etter en gnistrende siste dag. Carlsen avgjorde det hele ved å beseire Anton Korobov i siste runde.

Dermed revansjerte Carlsen femteplassen fra hurtigsjakk-VM tidligere denne uken. Og Carlsens triumf kommer på unikt vis.

Nordmannen har rett og slett stått for et rekordskred i St. Petersburg:

Første som går ubeseiret gjennom 21 runder i lynsjakk-VM

Første som forsvarer en VM-tittel i lynsjakk

Første som vinner lynsjakk-VM fire ganger

Første som vinner ti VM-gull i sjakk (fordelt på alle disipliner)

– Jeg er veldig, veldig glad for ikke å ha tapt noen partier. Det er en rekord som er kul å ha, sier Carlsen til NRK.

Polske Jan-Krzysztof Duda tok sølvet, mens Hikaru Nakamura fra USA tok bronsen.

SLIK VAR DAGENS ANDRE PARTIER:

RUNDE 20: JAN NEPOMNJASJTSJIJ-MAGNUS CARLSEN 0,5–0,5

Allerede i nest siste runde kunne Magnus Carlsen sikret VM-gullet i lynsjakk. Partiet tok en absurd vending da motstander Jan Nepomnjasjtsjij ikke møtte opp i tide.

Russerens klokke hadde allerede tikket i halvannet minutt da han dukket opp.

– En liten skandale av russeren, sier NRK-ekspert Torstein Bae.

– Utrolig, skriver Tarjei Joten Svensen, mannen bak nettstedet mattogpatt.no, på sin Twitter-konto.

Carlsen var tydelig oppgitt over situasjonen. Han ønsket en rettferdig kamp, og ba dommeren stoppe russerens klokke. Dette ønsket ble ikke innvilget.

Etter et kort parti valgte imidlertid Carlsen å akseptere remis. Det til tross for at han hadde et overlegent overtak på klokken. «Bra sportsånd», sa Bae.

Ikke alle er begeistret over at VM ble flyttet til Russland. Fikk du med deg at Carlsen-konkurrent boikottet mesterskapet? Les mer her.

RUNDE 19: SJAKHRIJAR MAMEDJAROV-MAGNUS CARLSEN 0–1

I tredje siste runde av lynsjakk-VM tok Magnus Carlsen en seier som kan bli avgjørende i gulljakten.

Carlsen spilte raskt i åpningen. Han tok med seg et stort tidsovertak inn i et jevnt sluttspill der begge spillerne hadde seks bønder. Carlsen hadde to løpere, mens Mamedjarov hadde én løper og én springer.

Mens klokken til Mamedjarov tikket nådeløst mot null, begynte stillingen hans å kollapse. Etter 59 trekk ga Mamedjarov seg.

– Det var utrolig viktig å få en seier nå, sier Carlsen til NRK.

Nordmannen leder med ett poeng ned til Jan-Krzysztof Duda (20) fra Polen.

RUNDE 18: MAGNUS CARLSEN-BORIS GELFAND 0,5–0,5

I runde 18 ble det remis mot Boris Gelfand. Veteranen fra Israel spilte raskt og bra. Carlsen rynket brynene og hadde problemer å løse.

Åpningseksperten Gelfand begynte imidlertid å slite litt mer da partiet beveget seg mot sluttspill. Stillingen jevnet seg ut. Og da muligheten til remis kom etter 28 trekk, var ikke Carlsen vond å be.

RUNDE 17: MAGNUS CARLSEN-HIKARU NAKAMURA 0,5–0,5

I femte siste runde av lynsjakk-VM fikk vi et potensielt avgjørende parti: Magnus Carlsen mot Hikaru Nakamura.

Det endte med remis. Dermed ble Nakamura første spiller som ikke tapte for Carlsen søndag.

Carlsen virket mest komfortabel i åpningen og fikk et lite overtak på klokken. Men så brukte Carlsen, utrolig nok, ett minutt og 39 sekunder på sitt 16. trekk.

Nakamura fikk nå et overtak på klokken og dessuten en jevn stilling. Etter 23 trekk tvang imidlertid Carlsen frem remis.

RUNDE 16: SAVELIJ GOLUBOV-MAGNUS CARLSEN 0–1

I runde 16 var russiske Savelij Golubov (18) Carlsens offer.

Carlsen kom litt sent til partiet. Men da klokkene startet, somlet ikke nordmannen. Golubov ble presset på tiden og endte dessuten opp med en svak bondestilling i sluttspillet.

Golubov kunne umulig redde partiet. Etter 47 trekk valgte han å gi seg. Dermed tok Carlsen sin fjerde strake seier søndag.

FIKK DU MED DEG DENNE? Navnet på sjakk-VM vekker avsky: – En hån og en vits

RUNDE 15: MAGNUS CARLSEN-ZHAMSARAN TSYDYPOV 1–0

Den russiske 22-åringen Zhamsaran Tsydypov hadde overrasket stort i lynsjakk-VM. Men så ble han stoppet av Magnus Carlsen.

Carlsen fikk en behagelig stilling allerede i åpningen. Tsydypovs brikker ble stående kronglete, og russeren brukte god tid på å løse problemene.

Carlsen presset og presset. Allerede i det 34. trekket satte han Tsydypov sjakk matt. Dermed tok han sin tredje strake seier i lynsjakk-VM.

RUNDE 14: WANG HAO-MAGNUS CARLSEN 0–1

I det 14. partiet gjorde Carlsen kort prosess med kinesiske Wang Hao.

Igjen gikk Carlsen aggressivt til verks. Nordmannen pøste på med f-bonden og prøvde å skape problemer for kineseren. Etter at partiet rundet 20 trekk, begynte sjakkcomputerne virkelig å svinge i Carlsens retning.

Etter at Carlsen tok en springer i sitt 36. trekk, valgte Wang Hao å gi seg. NRK-ekspert Torstein Bae beskrev Carlsen-seieren som en «kontant nedsabling».

Har du lest historien om supertalentet? 15-åringen sjokkerer i VM. Nå spår ekspertene at han tar Magnus Carlsens plass.

RUNDE 13: MAGNUS CARLSEN-ANISH GIRI 1–0

Den rappkjeftede nederlenderen Anish Giri ville se Magnus Carlsens «babyraseri» i VM. Men i 13. runde av lynsjakk-VM ble han knust av Magnus Carlsen.

Nordmannen hadde åpenbart forberedt åpningen godt. Han spilte lynraskt, mens Giri måtte ta seg noen grublepauser. «Magnus ser ut til å være voldsomt på hugget», sa ekspert Torstein Bae i NRK-studio.

Giris konge ble sårbar og sjakkcomputerne mente Carlsen hadde en klar fordel. Allerede etter 24 trekk gikk tiden til Giri ut. Da hadde han en svært vanskelig stilling på brettet.

– Det er mange som har fantasier om hva som er den beste måten å starte dagen på. Dette er min, sa Carlsen til NRK etter partiet mot Giri.