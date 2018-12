Erkerivalen knuste Magnus Carlsens gulldrøm

sjakk

Magnus Carlsen ser til venstre for seg - og oppdager at russiske Daniil Dubov har vunnet sitt parti. Så ser han ned: Der er det kompliserte sluttspillet han utkjemper med Dmitrij Andrejkin. Dyret våkner. Carlsen vinner.

På mange måter oppsummerte triumfen i det 14. partiet siste dag av hurtigsjakk-VM. For Carlsen var på jakt - fra start til slutt.

Den jakten stoppet i aller siste parti i St. Petersburg. Magnus Carlsen trengte seier mot Hikaru Nakamura, men måtte nøye seg med remis. Dermed ble i stedet russeren Daniil Dubov (22) verdensmester. Tidligere fredag avslørte Carlsen at Dubov var en del av sekundantteamet hans under langsjakk-VM.

– Om noen andre skulle vinne, er det gøy det var noen i teamet. Gratulerer til ham, sier Carlsen til NRK.

Hikaru Nakamura fra USA tok sølvet, mens aserbajdsjaneren Sjakhrijar Mamedjarov tok bronsen.

Carlsen var et halvt poeng bak Dubov til slutt. Nordmannen endte på femteplass.

– Med tanke på hvordan turneringen har vært, fortjente jeg det defintivt ikke.

Jakten

Både lyn- og hurtigsjakk-VM fungerer slik at man til enhver tid spiller mot motstandere som har like mange poeng som deg. Siden Carlsen tapte sine to første partier i hurtigsjakk-VM, møtte han dermed lavere rangerte spillere de to første dagene. Han visste imidlertid at han måtte slå noen kanoner for å nå frem til gullet fredag.

– Det er blitt en veldig merkelig turnering for Magnus. Det er som å kjempe om boksetittelen, men å gjennomføre de ti første rundene på gaten med bare nevene, for så å gå inn i ringen med de andre gode i de fem siste rundene, sa Atle Grønn før partistart fredag.

Når Carlsen først tok steget «inn i ringen», klarte han ikke å fortsette seiersrekken. Remiser mot sterke Daniil Dubov og Viswanathan Anand i dagens første partier satte Carlsen i en enda mer prekær situasjon.

Carlsen måtte vinne over Grigorij Oparin i 13. runde. Men Carlsen virket forbausende rolig. Han slentret for sent inn i spillelokalet og hadde allerede tapt et minutt da han gjorde sitt først trekk.

I sosiale medier ble Carlsen beskyldt for å være nonchalant. Men han slo tilbake og maltrakterte Oparin. Seieren førte Carlsen opp til 9 poeng, kun et halvt poeng bak teten.

– Det er godt gjort at han henger med etter den katastrofestarten. Han har reist seg, sa Torstein Bae i NRK-studio.

– Intuisjonen er viktigere i lynsjakk

Carlsen fulgte opp med å slå Andrejkin i runden etter. Det gå en mulighet før siste runde. En mulighet som Nakamura til slutt stoppet.

Til slutt ble uansett opphentingen for tung. Den dårlige starten ble skjebnesvanger.

I fjor vant riktignok Carlsen lynsjakk-VM selv etter en dårlig start. Den gangen lå han nede på en 20. plass etter 11 runder. Så sikret han gullet med to remiser og åtte seire på de ti siste partiene.

Nå håper Carlsen å vekke samme form i lynsjakk-VM lørdag og søndag. Atle Grønn mener det er nå Carlsen har best gullsjanser.

– For i lynsjakk er intuisjonen enda viktigere. Når Magnus har flyten, har han definitivt den beste intuisjonen i verden. Det er ingen tvil om det, sier Grønn.

Mens det var 15 runder i hurtigsjakk, skal lynsjakk-VM spilles over 21 runder. Betenkningstiden er tre minutter + to sekunder pr. trekk.