Ny Carlsen-seier: – Han er med igjen

PARTI 4: MAGNUS CARLSEN-NIKOLAJ VLASSOV 1–0

Magnus Carlsen har omsider fått opp dampen i hurtigsjakk-VM i St. Petersburg. I fjerde runde ble det seier over den russiske veteranen Nikolaj Vlassov.

Mens Carlsen slet stort i VM-innledningen, vant han rutinemessig over Vlassov. Nordmannen brøt sakte, men sikkert motstanderen ned.

I et avgjørende fremstøt ofret Carlsen et tårn for en springer. Etter hvert var russeren fortapt. Han ga seg etter 45 trekk.

Dermed har Carlsen to strake seire i VM. Det er to poeng opp til lederduoen Dmitry Andreikin og Jan Nepomnjasjtsjij.

– Magnus er med i «fighten» igjen, sier ekspert Torstein Bae i NRKs direktesending.

Slik har det gått i de foregående partiene:

PARTI 3: STEFAN POGOSJAN-MAGNUS CARLSEN 0–1

Etter en grusom start på hurtigsjakk-VM slo Magnus Carlsen tilbake i tredje runde.

Carlsens 14 år gamle motstander Stefan Pososjan gjorde en gedigen tabbe, slik at Carlsen kunne sette sjakk matt. Dermed var partiet over etter 29 trekk.

Før det hadde imidlertid den russiske 14-åringen yppet seg. Det var overhodet ikke klokkeklart hvordan Carlsen skulle finne veien til seier – før Pogosjan ødela for seg selv.

PARTI 2: MAGNUS CARLSEN-SJAMSIDDIN VOKHIDOV 0–1

I runde to gikk Carlsen på et sensasjonelt tap. Carlsen spilte ukonvensjonelt i åpningen og fikk raskt et klart overtak mot Sjamsiddin Vokhidov (16) fra Usbekistan.

Men så begynte nordmannen å rote. Først forsvant nordmannens fordel etter noen unøyaktige trekk. Så, med en enorm tabbe i det 22. trekket, ga Carlsen plutselig Vokhidov et vinnende overtak.

Vokhidov vant Carlsens dronning – og til slutt også partiet. Dermed sto Carlsen med null poeng etter to runder, mot to tap mot antatt langt svakere spillere. «Det er et ekstremt dårlig tegn», sa Simen Agdestein til Aftenposten etter partiet.

Det er 990 spillere mellom Carlsen og Vokhidov på langsjakkverdensrankingen. Les mer om det sensasjonelle partiet her: – Carlsen spilte som et barn.

PARTI 1: ADAM TUKHAJEV-MAGNUS CARLSEN 1–0

Det første partiet endte på pinlig vis for Carlsen. Han tapte på tid mot antatt langt svakere Adam Tukhajev fra Ukraina.

Men det var Carlsen som hele veien spilte for seier med de svarte brikkene. Carlsen sto med én bonde mer, men slet med å utnytte overtaket. Initiativet i partiet svingte frem og tilbake. Det gikk fra gedigent Carlsen-overtak til remis-lignende – og tilbake. Til slutt ble det for mye for Carlsen, som i et uoppmerksomt øyeblikk lot tiden renne ut.

– Det er veldig, veldig uvanlig og en liten katastrofe, sa ekspert Torstein Bae i NRKs direktesending.

I hvert parti i hurtigsjakk-VM får spillerne 15 minutter + 10 sekunder ekstra pr. trekk. Det skal totalt spilles fem hurtigsjakkpartier 2. juledag. Totalt består mesterskapet av 15 runder fordelt på tre dager.

Denne artikkelen blir oppdatert etter hvert av Magnus Carlsens partier.