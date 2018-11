Carlsen og Caruana har allerede satt ny VM-rekord

sjakk

To partier er unnagjort. Magnus Carlsen og Fabiano Caruana er foreløpig like langt i sjakk-VM. Spillerne virker svært jevne før tredje parti mandag.

Men denne VM-kampen har uansett slått én rekord allerede. De to første partiene har nemlig samlet vart i 164 trekk.

Den statistikken mangler sidestykke i VM-historien, som strekker seg helt tilbake til 1886. Den forrige rekorden stammet fra 2006, da de to første partiene mellom Vladimir Kramnik og Veselin Topalov varte i 138 trekk.

Da han fredag ble spurt om vi kan forvente lange partier i VM, svarte Magnus Carlsen slik:

– Dette er VM. Jeg skal prøve å skvise hver minste vanndråpe ut av stein. Jeg kommer til å prøve så lenge det er mulig.

Slik forklares det historiske partiet

Lørdagens parti varte i 49 trekk. Det er faktisk det nest lengste første- eller annenrundepartiet i VM på 12 år.

Det er imidlertid fredagens parti – på hele 115 trekk – som har bidratt mest til rekorden. Det er det lengste åpningspartiet i VM-historien – med god margin.

Sjakkskribenten for det tyske magasinet Die Zeit, Ulrich Stoch, mener det første partiets lengde skyldtes en spesiell dynamikk på brettet.

– Magnus hadde en viss fordel, så han prøvde å utnytte det. Han risikerte aldri å tape. Han kunne bare vinne, forklarer Stoch, før han fortsetter:

– Magnus hadde et ønske og en rett til å presse. Caruana hadde lite tid og måtte konsentrere seg for ikke å gjøre en tabbe.

– Ikke en barnebursdag

Det første VM-partiet varte i hele syv timer – fra vanlig arbeidstid og langt ut på kvelden her i London. Det andre partiet varte i tre timer.

Ulrich Stock i Die Zeit tror Carlsen har sent et tydelig signal.

– Magnus har gitt Fabiano et inntrykk av hvordan det er å spille VM. Det er ikke en barnebursdag, sier sjakkskribenten med et lurt smil.

Et sitat fra Peter Heine Nielsen i NRKs sending kan tyde på at det blir mange lange partier i VM. Heine Nielsen sa nemlig at «Magnus synes han er den beste spilleren», og at jo lenger partiet varer, jo mer gunstig er det for den beste spilleren.

Carlsen er også kjent for sine lange partier. Gang på gang har han malt motstanderne i senk etter innbitte sluttspill. På fredagens pressekonferanse sa Caruana at han ikke blir overrasket over lange partier i dette VM.

– Jeg har ikke sjekket statistikken, men jeg tror at jeg generelt spiller lange partier. De siste partiene (før VM, journ.anm.) mot Magnus har også vært ganske lange. Magnus’ tidligere VM-kamper har også vært preget av mange lange partier.