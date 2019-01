Carlsen er blant de beste i verden i fotballspill: – Han tar det ganske alvorlig

sjakk

Magnus Carlsen som før jul forsvarte VM-tittelen og i romjulen vant VM i lynsjakk for fjerde gang, hadde også et annet spill han drev parallelt med sjakken.

Det har han også nå når han deltar i den klassiske storturneringen Tata Steel Chess i nederlandske Wijk aan Zee.

Hver eneste uke sjekker og ordner han sitt Fantasy-lag i Premier League. Og han er ingen sinke her, selv om han har hodet fullt av sjakk. Premier Leagues Fantasy-liga har over seks millioner spillere.

Blant de aller beste

Magnus Carlsen på plass nummer 111 er dermed en av de beste i verden også i dette spillet, som er svært populært.

– Jeg vet at han holder på med dette, men jeg vet ærlig talt ikke så veldig mye om hvor mye tid han bruker på det, sier Magnus Carlsens manager, Espen Agdestein.

Han har ikke lag selv på Fantasy.

– Men trener Peter Heine Nielsen er også ivrig Fantasy-spiller. Det samme er sjakkommentator og stormester Jon Ludvig Hammer, kan manager Agdestein fortelle.

Fantasy Premier League Fantasy Premier League er et virtuelt spill, der man enkelt fortalt skal være manager for et selvvalgt lag i Premier League. Man tar ut en spillertropp på 15 spillere etter et angitt budsjett, og velger deretter hvilke elleve spillere som skal spille kampene i hver runde. Poengsystemet tar utgangspunkt i virkeligheten. Spillerne hver manager har valgt ut, får altså poeng etter hvordan de presterer i det ekte Premier League. I overkant av seks millioner brukere spiller spillet verden over. Av disse er rundt 170.000 nordmenn.

Idrettsinteresse

Magnus Carlsen er svært interessert i andre idretter. Fotball og basketball er to av hans sterkeste sider.

– Det jeg vet er at han tar det nokså alvorlig, sier Agdestein som ikke er oppdatert over de finere detaljene i hvordan Fantas-ligaene fungerer.

Jon Ludvig Hammer har vært en av de beste norske sjakkspillerne under Magnus Carlsen i en årrekke. Han er for tiden i Tata Steel-turneringen som ekspertkommentator for TV 2.

– Noen egenskaper som må til for å bli en god sjakkspiller, er også kjekke i Fantasy. Dette med at det er litt nerdete og at du kan la deg sluke opp av ting. Jeg innrømmer at jeg er blitt slukt av Fantasy-basillen, sa Hammer i et intervju med Aftenposten for et drøyt år siden.

Ikke best i Norge

Selv om Magnus Carlsen er nummer 111 i verden, er han ikke Norges beste Fantasy-spiller. I den norske ligaen er han nummer 13.

Jon Ludvig Hammer var høsten 2017 inne blant de 700 beste i verden. Nå er han langt mer beskjedent plassert. Han ligger på plass nummer 537.941 av seks millioner spillere.

Peter Heine Nielsen, Carlsens faste trener og sekundant er bedre, og har nå plass nummer 12.070.

Magnus Carlsen har Mohamed Salah på sitt lag som kaptein. Han hanket inn 22 poeng bare på den spilleren i siste serieomgang.

Nå får han fred fra Fantasy noen dager ettersom det ikke er nye serierunde før til helgen. Da kan han legge all sin tankekraft i svarte og hvite brikker.

Han åpnet med to remiser i Masters-turneringen i Wijk aan Zee. Mandag kveld spilte han nok en gang remis og står dermed med 1,5 poeng etter tre parti i turneringen som avsluttes 27. januar.