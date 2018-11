Ekspert mener Caruanas reaksjon avslørte alt: – Sitter der og surmuler

sjakk

LONDON: Sjakk-VM er fortsatt fastlåst. Tirsdag kom den fjerde strake remisen.

Den store snakkisen i sjakkverdenen er videoen som tilsynelatende avslørte Fabiano Caruanas åpningshemmeligheter. Først etter to og en halv time ved sjakkbrettet ble spillerne spurt om videoen på pressekonferansen.

Men Caruana var ordknapp.

– Jeg vil helst ikke kommentere videoen, sa Caruana med en alvorlig mine.

BAKGRUNN: Les mer om videoen som skaper heftige spekulasjoner her.

– Sitter der og surmuler

Det store spørmålet etter videoen dukket opp var: Er videoen et forsøk på villede Team Carlsen - eller rett og slett en tabbe fra Caruana-leiren.

Ekspert Jon Ludvig Hammer mener Caruanas svar på pressekonferansen avslørte svaret.

– Det er en dårlig kommunikasjonsstrategi at han sitter der og surmuler og sier «no comment». Det beviser at det er en tabbe, at det er en tabbe han irriterer seg over og at det tar fokus fra ham. Han kunne sittet der og bare sagt «ja, det var tullete» og ristet det vekk, sier Hammer i VGTV-studio.

Malcolm Pein er sjakkskribent i den britiske storavisen The Telegraph. Han mener det var riktig av Caruana ikke å kommentere saken.

– Svaret hans var helt normalt. Hvorfor skal han si noe som helst? sier Pein like utenfor spillelokalet i London.

Nekter å kommentere

Den omdiskuterte videoen er laget av Caruanas sjakk-klubb Saint Louis Chess Club. Den ble publisert mellom det tredje og fjerde VM-partiet.

Videoen avslører tre av stormesterne som er med i Caruanas team, samt noen åpninger teamet har jobbet med. Begge deler preges vanligvis av stort hemmelighold. «Det er ganske dramatisk», vurderte Jon Ludvig Hammer, tidligere VM-sekundant for Carlsen.

Carlsen ble også spurt om å kommentere saken.

– Jeg skal se på videoen, sa Carlsen lurt - til stor latter fra salen.

Så fortsatte han:

– Jeg skal gjøre opp min mening. Vi får se.

Senere presiserte Carlsen på pressekonferansen at han hørt om videoen før partiet, men at han ikke hadde sett den ennå.