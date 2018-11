Briljant Carlsen vant VM - hylles av sjakkikon

sjakk

MAGNUS CARLSEN-FABIANO CARUANA 3–0

LONDON: Kritikken haglet etter mandagens parti. Men nå kan Magnus Carlsen le sist.

Nordmannen beholder VM-tittelen etter å ha smadret utfordrer Fabiano Caruana i hurtigsjakk.

– Jeg er veldig glad. Det var en bra dag på jobb. Alt gikk perfekt, sier Carlsen på pressekonferansen etter partiet.

Mens spillerne var like gode i de 12 langsjakkpartiene, var det klasseforskjell i hurtigsjakken, der spillerne fikk 25 minutter pr. parti. Etter tre Carlsen-seire på tre partier var det hele over.

Lykkelig Carlsen: – Det er alfa omega

– Det er alfa omega. Det var en tøff kamp, og før i dag følte jeg ikke på noe tidspunkt at jeg var i nærheten av å vinne kampen. Det var ikke sånn at jeg tenkte «i dag skjer det». Det var tøft, med mye spenning hele veien, sier Magnus Carlsen i et intervju med NRK rett etter at tittelen var sikret.

– Føler du mer lettelse nå eller pur glede, spurte kanalens reporter.

– Det er begge deler. Jeg hadde nok vært enda mer lettet om det var vanskelige øyeblikk i dag, for det gikk jo egentlig ganske greit, svarer Carlsen.

Motstander Fabiano Caruana var naturligvis langt nede.

– Jeg hadde en dårlig dag. Jeg spilte ikke bra. Det andre partiet var en katastrofe. Jeg ga ham ikke engang kamp. Jeg spilte ikke på hans nivå i dag, ikke i nærheten, sier han til NRK.

– Det er skuffende. Jeg var nære. Hadde jeg hatt en god dag i dag, kanskje jeg hadde klart det. Det er en stor skuffelse.

«Overkjøring», sier den norske stormesteren Jonathan Tisdall.

Carlsen hylles også av én av sjakkhistoriens aller største, Garry Kasparov.

– Carlsens stabile nivå i hurtigsjakk er fenomenalt. Vi spiller alle dårligere når vi spiller raskere og raskere, men hans fall i kvalitet er tidenes minste, kanskje bare 15 prosent. Det er en enorm fordel i dette formatet, skriver Kasparov på sin Twitter-konto.

– Avslappet og veldig farlig

Carlsen har nå vunnet like mange ubestridte VM-kamper som nettopp Kasparov. Etter at nordmannen vant VM-kampen mot Viswanathan Anand i 2013, har han nå forsvart tittelen tre ganger. Kun tyske Emanuel Lasker og russiske Mikhail Botvinnik har vunnet flere VM-kamper som ubestridt verdensmester.

Men Carlsen var en presset mann da han ankom spillelokalet i London drøye fem minutter før spillestart. Caruana hadde vist seg som en verdig utfordrer i langsjakken. Statistikken for innbyrdes oppgjør mellom Carlsen og Caruana var dessuten likt (to seire på begge) før onsdagens strid.

Men det virket som presset påvirket Caruana mer. Amerikaneren var ikke lenger den rolige, bunnsolide mannen vi har sett tidligere.

Carlsen gikk kompromissløst til verks og satte Caruana på prøve helt fra begynnelsen. Da han sikret den første seieren - som kom etter et berg-og-dalbane-parti - knyttet Carlsen neven. Kanskje så han for seg slutten på VM-kampen allerede da. To seire på de to første hurtigsjakkpartiene avgjorde langt på vei VM. Da så Caruana ut som en slagen mann – mens nordmenn feiret allerede i gangene her i London.

– Han spilte veldig bra, sier den tidligere verdensklassespilleren Jonathan Speelman til Aftenposten.

– Han har vært avslappet og veldig farlig. Jeg tror han liker dette. Han kan ikke helt spille klassisk sjakk som han pleide. Men hvis han spiller raskere, er det gøyere for ham, legger Speelman til.

En annen Carlsen

Stormester Ian Rogers var én av Carlsens tøffeste kritikere etter 12. parti. Da valgte Carlsen å tilby remis i en fordelaktig stilling.

– I de to siste langsjakkpartiene siktet han seg inn på denne dagen. Han var åpenbart forberedt på dette. Nå rettferdiggjør han beslutningen sin, sier Rogers etter Carlsens maktdemonstrasjon i hurtigsjakken.

– Det er helt klart at han slapper av på en helt annen måte her. Jeg vet ikke hvorfor, sier Jonathan Tisdall.

I det andre partiet prøvde for eksempel Caruana å slå tilbake med hvite brikker. Det oppsto en uklar og ubalansert stilling på brettet. Men Carlsen håndterte den kompliserte stillingen klart best. Nordmannen spilte med en trygghet og besluttsomhet vi ikke har sett i langsjakkdelen av VM.

– Det er forskjellen. I dette formatet har han superselvtillit. Han slår alle som han vil, sier Rogers.

Dermed ble langsjakk-VM igjen avgjort i hurtigsjakk, akkurat som mot Sergej Karjakin i New York for to år siden. Carlsen må forsvare tittelen neste gang i 2020.

Caruana må begynne på nytt. Han må vinne en kandidatturneringen våren 2020 for å få en ny mulighet til å detronisere nordmannen.

Slik var omspillet i hurtigsjakk:

Parti 1: Carlsen-Caruana 1–0

Carlsen valgte engelsk åpning og fikk etter hvert et solid overtak. På vei inn i et tårnsluttspill rotet imidlertid Carlsen litt, men til slutt ble presset for mye å bære for Caruana.

Parti 2: Caruana-Carlsen 0–1

En siciliansk åpning som førte til en ubalansert stilling på brettet. Etter 20 trekk gikk det i bratt nedoverbakke for Caruana.

Parti 3: Carlsen-Caruana 1–0

Partiet begynte med siciliansk forsvar. En desperat Caruana jaktet seier, mens Carlsen avventet. Til slutt presset Caruana for hardt og gjorde grove, avgjørende feil i sluttspillet.

Fakta: Sjakkspillere med flest VM-seire

Mellom 1993 og 2006 var sjakken delt inn i to forbund. Men hvis man kun teller kamper om den ubestridte VM-tittelen, er rangeringen over mestere etter antall VM-seire slik:

Emanuel Lasker 6

Mikhail Botvinnik 5

Garry Kasparov 4

Viswanathan Anand 4

Aleksandr Alekhin 4

Wilhelm Steinkitz 4

Magnus Carlsen 4