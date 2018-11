Advarer mot Caruanas knep: – Carlsen må gjøre noe veldig, veldig annerledes

sjakk

Bonde til e4. Bonde til e5. Springer til f3. Springer til f6.

Der har vi Fabiano Caruana-knepet som har drevet verdenseliten til vanvidd i år. Det såkalte russiske forsvaret, tradisjonelt kjent som en ekstremt solid åpning, er et av Caruanas knep med de svarte brikkene her i London.

Carlsen unngikk åpningen i de to første partiene med hvite brikker. Men lørdag gikk Carlsen inn i åpningen og endte nesten opp med å tape.

– Strategien funket åpenbart ikke. Han må gjøre noe veldig, veldig annerledes om han skal håpe å vinne med de hvite brikkene, sa den engelske stormesteren David Howell til Aftenposten lørdag.

Stor suksess i kandidatturneringen

«Russisk forsvar» heter «Petrov's Defence» på engelsk. Navnet stammer fra Alexander Petrov, en russisk sjakkspiller som gjorde åpningen populær på 1800-tallet.

Dette russiske forsvaret hjalp Caruana til VM. Åpningen kan kun spilles når motstanderen flytter kongebonden i første trekk (e4). De fire gangene Caruanas motstander åpnet med e4 i kandidatturneringen, svarte amerikaneren med russisk forsvar. Det endte med to seire, én remis og ett tap for Caruana.

– Det kom frem i «videogate» at Caruana skulle bruke russisk. Men det visste selvfølgelig alle. Begge spillerne har brukt mye tid på det i forberedelsene. Noe annet ville vært sjokkerende, sier den norske stormesteren Jonathan Tisdall.

– Russisk forsvar er supersolid. Du kan ikke rive det ned. Det beste du kan håpe på er en bitte liten fordel eller en stilling du liker, legger han til.

David Howell er Carlsens lagkamerat i Vålerenga og konkurrerte også mot sjakkstjernen fra Lommedalen i yngre årsklasser. Howell beskriver problemet med å møte russisk forsvar slik:

– Problemet med hvite brikker er at du får en tørr, symmetrisk stilling. Du får ikke mange sjanser til å skape ubalanse eller et angrep, forklarer Howell.

Fikk kritikk fra VM-vinner

Gjennom karrieren har Magnus Carlsen ofte foretrukket åpningstrekket e4. I VM-parti 2 og 4 gikk han imidlertid for andre åpningstrekk, d4 og c4.

Da Carlsen omsider prøvde seg mot det russiske forsvaret lørdag, var tidligere verdensmester for kvinner Susan Polgár alt annet enn imponert.

– Jeg er usikker på hva Carlsen og teamet hans har forberedt til denne VM-kampen. Jeg har ikke sett formidable nyvinninger eller noe som kan få Caruana til å svette. Det ser ut som at Carlsen nok en gang stoler på å være suveren i midtspillet og sluttspillet. Men det holder ikke så langt, skrev Polgár på sin Twitter-konto.

Det er knyttet stor spenning til Carlsens åpningsvalg med hvite brikker i søndagens parti. Spiller han e4 – og tester Caruanas russiske forsvar igjen? David Howell håper svaret er «nei».

– Jeg ville gått for D4 eller C4. Jeg ville holdt på de åpningene litt lenger. Hvis han senere i VM-kampen spiller for å få omspill eller vil spille trygt, kan han gå for e4.