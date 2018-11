– En nedtur for norske TV-seere, men Caruana gir blaffen

sjakk

Etter en blodfattig remis i fjerde runde er Magnus Carlsen og Fabiano Caruana fortsatt like langt i VM.

Det er ikke uvanlig at VM starter med fire remiser. Carlsens VM-kamper i 2013 og 2016 er to eksempler. Men selv med historikken i tankene, er sjakkekspert Atle Grønn klar på at årets VM ikke er spesielt minneverdig så langt.

– Det er to ting som irriterer meg, innleder Grønn.

– At Carlsen var så nær å vinne det første partiet. Da hadde vi fått et fyrverkeri med én gang. Også er ikke trenden helt god. Det forrige partiet var det kjedeligste, fortsetter han.

– En nedtur hvis det fortsetter

Tidligere verdensmester Viswanathan Anand vant en lynsjakkturnering i Kolkata, India onsdag. I seiersintervjuet ble han spurt om VM-kampen.

– Etter det første partiet har det vært et merkbart fall i intensitet, poengterte Anand da.

Atle Grønn er klar på at remisene ikke fjerner spenningen, men håper likevel på et avgjort parti snart.

– For internasjonal sjakk og for norsk TV-seere er det en nedtur hvis denne remisbølgen fortsetter. Den som bryr seg minst er Caruana. Han gir blaffen. Han er i London for å vinne VM-kampen, sier Grønn, som blant annet er kjent fra NRKs sjakksendinger.

Anand utroper sin favoritt

Etter fjerde VM-runde – der Carlsen for andre gang ikke klarte å teste Caruana skikkelig med de hvite brikkene – sa verdensmesteren til NRK at han «åpenbart må finne en forbedring».

The Telegraph-skribenten Malcolm Pein maner imidlertid til tålmodighet blant norske sjakkentusiaster.

– Det er tidlig ennå. Magnus har mange flere ideer og mange flere områder han ønsker å teste Caruana i.

– Dette er en typisk VM-kamp. Jeg ville ikke vært så bekymret om jeg var en norsk sjakkfan. Det er ofte slik i VM-kamper, at du leter etter en svakhet. Du vet aldri når du finner den, sier Pein, som selv har tittelen internasjonal mester (IM) i sjakk.

Kanskje finner én av spillerne en avgjørende svakhet torsdag. Da spilles det første av de åtte gjenværende VM-partiene. Viswanathan Anand holder fortsatt en knapp på tittelforsvareren.

– Jeg synes fortsatt Magnus er knepen favoritt, fordi han er Magnus. Men VM-kampen er veldig jevn.