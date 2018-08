Gokart-NM arrangeres for første gang i Fræna

motorsport

Denne helga blir det for første gang arrangert gokart-NM i Molde-området, nærmere bestemt i Malmedalen i Fræna.

Klubben selv har gjort en aller tiders jobb for å stelle i stand fasilitetene før mesterskapet, og har blant annet bygd opp to nye hus på området.

– Vi har lagt ned opp mot 3000 timer for å få i stand disse bygga. Alt er blitt bygd på dugnad. Vi har vært en gjeng som har stått på fra morgen til kveld. Vi har også fått mye sponsa, og mange lokale aktører som har vært flinke til å gi. Nå er vi NM-klar, og vi venter 85–90 førere her i helga, i tillegg til at de vil trene her hele uka. Selve løpet er lørdag og søndag, sier Ole Henning Johansen i NMK-gokart Molde.

Han har store forventninger til arrangementet.

– Jeg tror dette blir kjempepositivt. Folk står på og vi skal få et løft ut av dette. Vi vet at det kommer mange kravstore førere som forventer at ting skal være 100 prosent på plass. Det føler jeg at vi har. Når man først er i gang, så vil det vil nok gå bra, understreker han.

Oppfordrer publikum til å møte opp

Han oppfordrer publikum til å møte opp å få med seg dramatikken i helga som kommer.

– Vi får håpe at det kommer mellom 50 og 100 stykker, da skal vi være fornøyd. Det er ikke sånn at det kommer veldig mange, regner jeg med. Men vi håper at folk møter opp, sier han, samtidig som han påpeker at det er gratis inngang både lørdag og søndag.

Johansen forteller at førerne stort sett kommer til å bo i campingvogner i nærområdet, og at de har mye av logistikken på plass. Det er bare en ting som bekymrer ham.

– De fleste bor i vogner eller bobiler. Det eneste lille problemet vårt er at vi må sørge for at vi har nok strøm og nok plasser. Vi håper selvfølgelig også at vi ikke får så mye regn. Må vi bruke markene rundt, blir det fort vått, sier han.

Første gang

Klubben i Molde har arrangert småløp tidligere, men aldri noe av dette kaliberet.

– Dette er første gang det blir arrangert NM i Molde, og på Nordvestlandet for øvrig. Dette er det tredje løpet vi arrangerer, om man tar med noen småløp tidligere. Det var med 30 løpere, men aldri noe som dette, forklarer han.

Han innrømmer at han er svært spent før NM går av stabelen.

– Jeg tror ikke jeg kommer til å sove så mye de neste dagene, sier han spent.