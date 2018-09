Enklere vei til EM? Nei, den er tøffere.

meninger

ULLEVAAL: Med hendene hvilende på ryggen myser landslagssjef Lars Lagerbäck mot den skarpe høstsolen på Ullevaal.

Det norske fotballandslagets svenske sjef tar et steg til siden og tråkker forsiktig på det tre uker gamle Ullevaal-gresset.

– Det kjennes veldig bra ut nå, konstaterer Norges svenske sjef.

– Men vi får se hvordan gresset tåler belastningen.

Nytt Ullevaal-gress. Nye Ullevaal-muligheter.

Denne høsten har det åpnet seg en ny mulighet for nasjonen som ikke har spilt mesterskapsfotball siden juni 2000: Nations League, der Norge starter mot Kypros hjemme på Ullevaal torsdag kveld.

Det nye konkurranseformatet som først og fremst skal heve statusen til landslagsfotballen i Europa.

Men det er også inngangsbilletten til EM i 2020 for fire land som ikke kommer seg helskinnet gjennom EM-kvalifiseringen neste år.

Nations League er fotballens svar på «lucky losers». En mulighet en nasjon som ikke har spilt mesterskapsfotball på 18 år, slettes ikke skal kimse av.

Men om nyvinningen gjør det lettere for Norge å komme til EM nå enn for eksempel for fire år siden? Jeg er ikke så sikker på det.

Mer om det senere.

Nitriste privatlandskamper

Du er sikkert ikke alene om å ha gjespet deg gjennom privatlandskamper. Tomme tribuner. Ingen poeng å kjempe om. Mange forfall.

Det har vært tristere enn trist. Slik må også de store fotballnasjonene i Europa ha følt det.

Privatlandskamper ble for lite interessant og derfor kom ideen om Nations League. Det er ikke for at Norge skal få en lettere vei til EM, om noen tror den blir lettere, men fordi Fotball-Europa vil ha tellende kamper.

Bort med treningskamper og inn med kamper der det deles ut poeng hele året. Og ikke minst: Muligheten for å tjene penger er alltid større når det er poeng på spill.

Konkurranser trumfer trening hver dag hele året i den gjennomkommersialiserte fotballen.

TV-inntektene kommer til å bli høyere, sponsorinntektene blir høyere, billettinntektene blir høyere. I hvert fall for de toppseedede nasjonene, som i Nations League møter andre lag fra samme seedingsnivå. England møter for eksempel Spania på Wembley lørdag kveld. Den kampen er nok lettere å selge ut enn en treningskamp mot Estland. Eller Norge, for den saks skyld.

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) skal gjøre et stort event ut av Nations League og deler ut 750 millioner kroner til de 55 medlemslandene. Norge er tildelt syv millioner kroner før første spark på ballen mot Kypros torsdag kveld.

Liga med fire divisjoner

Fotball-EM 2020 er en selvstendig turnering. Det samme er Nations League.

Kvalifiseringsgruppene for fotball-EM trekkes i desember, kampene spilles i 2019, de to beste lagene fra de 10 gruppene går rett til EM.

Da er det fortsatt fire ledige plasser igjen til EM i 2020. Det er her innsatsen i Nations League kommer inn i bildet.

Nyvinningen er et ligasystem bestående av fire divisjoner eller nivåer.

Frankrike, Spania, England, Italia, Tyskland og de best seedede nasjonene er i den øverste divisjonen fordelt på fire grupper med tre lag. Gruppevinnerne spiller sluttspill i juni neste år.

Norge, nasjon nummer 53 på FIFA-rankingen, spiller på det tredje nivået og møter Kypros, Bulgaria og Slovenia. Bulgaria er noen plasser foran oss på FIFA-rankingen (47), Slovenia rett bak oss (55) og Kypros (87) et godt stykke bak.

Norge møter i utgangspunktet nasjoner som skal være jevnbyrdige motstandere. Det kommer til å bli «tight», og kun vinneren rykker opp. Gruppevinneren møter de tre andre gruppevinnerne på nivå 3 i semifinale og eventuell finale i et slags playoff om en EM-billett i mars 2020. Her kan blant annet sterke Serbia stå i veien. Det blir i så fall ikke lett.

Møter garantert stornasjon

Men kanskje er Norge allerede kvalifisert direkte gjennom EM-kvalifiseringen. Det er et stykke frem dit, ettersom vi hverken vet hvilke land som er seedet og møter hverandre i gruppespillet.

Men det blir garantert én stornasjon. Kanskje to. Norge blir trolig seedet som nummer tre og kan med litt flyt i trekningen kjempe om å bli gruppetoer.

Det er en lang og kronglete til et EM-sluttspill. Norge hadde en eventyrlig sjanse til forrige EM, men rotet den bort i to playoffkamper mot Ungarn.

Nå er playoffmuligheten byttet bort med seks gruppespillkamper mot Bulgaria, Slovenia og Kypros i Nations League – samt eventuelt tøff semifinale og finale våren 2020. Det blir ikke lettere enn muligheten som glapp høsten 2015. Det blir tøffere.

Det kan være at muligheten for å kvalifisere seg til EM er like stor ved å bli nummer to i neste års ordinære EM-kvalifisering.

Men uansett er det én ting som gjelder for Lars Lagerbäck og hans utvalgte: Vinne, vinne, vinne og vinne. Slik de har gjort i de fire siste kampene. Det har ikke Norge gjort siden høsten 2010. Da stoppet det på fire.

Skal vi si seier nummer fem mot Kypros torsdag og seier nummer seks mot Bulgaria søndag, Lagerbäck?