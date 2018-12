Dyktighet, flaks og lykkelige omstendigheter

meninger

Manchester United – Huddersfield 3–1

Har vi nordmenn mistet dømmekraften? Ja, hvis vi tror at en form for Solskjær-magi alene har æren for de to siste United-seirene.

Solskjær selv vet at det ikke er slik, at det bare er en del av et resultat som treneren kan gjøre noe med. Det viktigste i et lag som Manchester United slik sesongen har vært, er å skape ny entusiasme.

Der har den norske treneren lykkes, og stemningen vil kunne vare en god stund.

Likevel: Vi bør holde fast ved at Solskjær ennå ikke har bevist noe som manager for Manchester United, annet enn at han har ledet klubben i to kamper som de burde ha vunnet uansett manager.

Derfor er vår helnorske begeistring mest basert på det snåle at en norsk trener plutselig, helt ut av det blå, dukker opp som trener for «verdens største fotballklubb».

Norsk idrett har ikke mye å vise til som er større, hvis størrelsen vurderes ut fra oppsikt og medieomtale verden over.

På vei mot noe stort

Men er Solskjær kvalifisert? Nei, ikke nå, hans trenererfaring er for tynn. Spørsmålet er hvor fort han kan bli det – og om han blir det.

Det er som hos alle andre som tar en toppstilling de ikke har bakgrunn for, i fotball eller ellers. Kvalifikasjonene er ikke der fra første dag, for det vil være umulig.

Det gjelder å skaffe seg de ferdighetene som kreves, raskt nok til å bli akseptert og få rot til å jobbe seg inn, og til å få vist hva som finnes i bunnen når det gjelder kunnskap og manager-dyktighet.

Suksess i Molde og fiasko i Cardiff holder i utgangspunktet ikke, selv om Solskjær naturligvis kan sin fotballteori og er en øvet trener og observatør. Vi kan likevel anta at det er vanskeligere å forstå årsak og virkning i en tempohysterisk engelsk kamp enn i en – i sammenligning – ruslende norsk eliteseriekamp.

Først og fremst gjelder det å være faglig kvalifisert, som i alle lederjobber, for den manageren som ikke holder medarbeidernes nivå og vel så det, blir ikke gammel i jobben.

Men i idrett er heller det er bra nok hvis treneren bommer på spillervalg og taktikk, hvis han ikke behersker den offentlige delen av jobben, hvis han ikke evner å skape lagånd.

Det siste er neimen ikke lett, i omgivelser der alle er mest opptatt av seg selv, der de kommer fra store deler av verden med forskjellig bakgrunn og holdning, der den enes brød nesten alltid er den andres død, sportslig i hvert fall.

Og der tilfeldigheter analyseres som om de er dokumenterte sannheter, ikke minst av oss journalister og kommentatorer.

Flaksens betydning må aldri glemmes

Dette må 45-åringen fra Kristiansund beherske. Da vil det komme godt med å ha flaks. Det har han hatt.

Flaks 1: Solskjær kommer inn akkurat da laget står foran en rekke med relativt greie kamper. De slipper i hvert fall å møte et annet engelsk topplag på en lang rekke serierunder, avbrutt av Tottenham 13. januar.

Flaks 2: I den første kampen, mot Cardiff oppunder jul, fikk Unoted en 2–0 ledelse etter to langskudd som sneiet borti en motspiller og forandret retning. Det er slik flaks som kan avgjøre enhver kamp, og fra dette utgangspunktet var Cardiff sjanseløse mot United-spillere som ville vise den nye treneren hva de er gode for.

Flaks 3: Mot Huddersfield, der det viste seg vanskelig å skape målsjanser, kom ledermålet etter at en motspiller hadde stusset en corner videre til en ledig Nemanja Matic foran tomt mål.

Så er det mulig å hevde at flaksen gjerne tilfaller det beste laget. Særlig vitenskapelig er ikke det, men Manchester United var klart bedre i de to første Solskjær-kampene. Noe annet ville vært leit mot to av ligaens svakeste lag.

Men æren må han gjerne få

Eksplosjonen i den første kampen bør bli sett på som en frigjørelse fra Mourinho, mer enn et resultat av Solskjærs entré. Nå kan det bli en serie kamper med seier – og Solskjær vil få æren blant fansen selv om han selv vet at det ikke er så enkelt.

Det var overraskende da Solskjær i sin tid ble hentet til Manchester som spiller. Det var sensasjonelt at han nå plutselig ble manager. Det vil bli en ny overraskelse dersom han får jobben fast.

Men ingen våger å si at det er umulig.

Det er mange eksempler på at fotballklubber ansetter managere og trenere ut fra resultater og følelser i tiden, mer enn ut av dybdeanalyser av erfaring og dokumentert kvalitet.

Akkurat nå er følelsene på Ole Gunnar Solskjærs side.