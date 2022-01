Hva skjer med Fire Flate?

Meninger

Det skapte oppsikt da det for to uker siden ble kjent at Moldejazz har gitt redaktør Arild Rønsen beskjed om at de avslutter samarbeidet. Fire Flate er et unikt avisprosjekt. Avisa er eid av Moldejazz, men har hatt en uavhengig redaktør. Det er ikke mange festivaler som har sin egen avis som redigeres etter redaktørplakaten. I farten kan jeg ikke komme på noen. De fleste velger en linje med reklame og sosiale medier.