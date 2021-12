Pandemien skaper økte forskjeller

Ifølge WHO har pandemien stanset to tiår med helseframgang.

Meninger

Snart to år med pandemi har økt forskjellene i verden. Torsdag i forrige uke la Unicef fram en rapport der de slår fast at koronapandemien har ført til den verste krisa i organisasjonens 75 år lange historie. Et hovedfunn er at 100 millioner flere barn har hamnet i fattigdom. Dette er en økning på 10 prosent sammenliknet med 2019. En viktig årsak til dette er at gapet mellom fattige og rike land øker. Igjen ser vi at en krise rammer ulikt. Pandemien beskrives som en krise for verdens barn.

I en opphetet politisk debatten blir det noen ganger sagt at vi i Norge ikke kan redde verden. Akkurat nå er det mange i Norge som opplever de negative konsekvensene av pandemien. Det betyr ikke at vi kan lukke øynene for funnene i Unicef sin rapport. Det triste er at det var bedring å spore før pandemien. Forskjellene var i ferd med å bli litt mindre. Det er en fare for en krisesituasjon som den verden nå opplever fører til at de rike landa blir mer innadvendte. De ressurssterke landene bruker sjølsagt penger og oppmerksomhet på å gjenreise økonomien.

Norge har en sentral rolle i det internasjonale bistandsarbeidet. Dette er en posisjon som kan benyttes til å gjøre justeringer. Gjennom posisjonen som medlem i sikkerhetsrådet kan Norge bidra til at det blir en mer rettferdig fordeling av koronavaksinene framover. Norge skal være stolte av at vi i 2020 var et av landene som økte bistandsarbeidet. Justert for inflasjon og valutasvingninger økte norsk bistand med 8,4 prosent fra 2019 til 2020. Rapporten fra Unicef forklarer i klartekst hvorfor det er et behov for å fortsette å øke innsatsen. Vi må rett og slett gjøre mer for barn som lider.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) har pandemien stanset to tiår med helseframgang. Dette kommer fram av to rapporter fra WHO og Verdensbanken som ble lagt fram søndag. Ved siden av de problemene pandemien skaper kommer følgeutfordringene. Den generelle vaksinedekningen gikk ned for første gang på ti år, og samtidig økte antall dødsfall forårsaket av tuberkulose og malaria. De som blir hardest rammet er sjølsagt de som ikke har penger til å betale for helsetjenester sjøl.