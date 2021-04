Det skulle nærmet seg seriestart

Meninger

Store deler av norsk idrett slumrer med usikkerhet inn i en ny koronavår. Aktiviteten er redusert, frafallet øker og det er på ny fare for at motivasjonen faller. Igjen går de yngste rundt og spør om når de kan spille kamp. Uten å få svar. I over ett år har fotballspillere over 20 år spilt noe annet enn fotball for å holde seg i form. Det er forståelig at de er både lei og utålmodige. Hvordan det vil bli når samfunnet åpner vet man egentlig ikke. Heldigvis er det slik at mange fortsatt har en tendens til å finne fram fotballskoa når graset til slutt blir grønt.