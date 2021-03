Viktig med trygghet om vaksineringen

Meninger

Norge har satt vaksinering med AstraZeneca på pause i 14 dager, på grunn av flere urovekkende meldinger om blodpropp blant vaksinerte. Andre land har de siste dagene gjort det samme. Akkurat nå arbeider mange eksperter, i flere land, for å finne ut om det er noen sammenheng mellom de akutte tilfellene og AstraZeneca-vaksinen. Det europeiske legemiddelverket (EMA) opplyser at de forventer å ha en konklusjon klar i løpet av torsdag. Men EMA sier at det per nå ikke er noe som indikerer at vaksinen har ført til blodpropp, og at antall kjente tilfeller blant personer som har fått vaksinen ikke er høgere enn det som er vanlig i befolkningen.

At usikkerheten om vaksinen kommer samtidig med at flere steder i Norge opplever det som trolig er en tredje smittebølge, er selvfølgelig veldig uheldig. For bare noen uker siden var det berettiget håp om at vaksinering kunne åpne samfunnet gradvis utover våren. Nå ser det ikke så lyst ut. Den planlagte gjenåpningen kan dessverre strekke ut i tid hvis pausen med AstraZeneca-vaksinen forlenges. For etterhvert som antallet doser etter planen skulle ankomme Norge, kan vaksineutsettelsen få større og større betydning for når vi kan gjenåpne.

Men det er betryggende at helsemyndighetene setter vaksineringen på pause inntil nødvendige undersøkelser er utført. Åpenhet om vaksineringen er viktig og det er bra at reaksjonen er såpass rask og effektiv når det blir spørsmål om vaksinen har farlige bivirkninger. Når en hel befolkning skal massevaksineres er en transparent prosess viktig. Konspirasjonsteorier, vaksinemotstand og unødvendig frykt forhindres alltid best med åpenhet.

I Norge har vi stor oppslutning om det vanlige vaksinasjonsprogrammet. Takket være gode vaksiner har vi utryddet eller minimert en rekke smittsomme sjukdommer, som før skapte død og lidelse. Slik tror vi det også blir med vaksinasjonen mot covid-19. Millioner av mennesker over hele verden er allerede vaksinert og kan leve friere takket være en imponerende vitenskapelig innsats fra mange ulike hold. Vi håper det snart igjen vil prege den videre prosessen med vaksinering.