Uvirkelige bilder fra Washington

Meninger

Noen ganger er det fortsatt slik at man løper til fjernsynet for å se på nyhetene. Onsdag kveld skjedde nettopp det. Nyhetsvarselet om at det var avfyrt skudd i Kongressen, gjorde at man skvatt til og måtte oppdatere seg. En mobilskjerm ble for liten. Bildene som strømmet ut fra Washington var nesten uvirkelige. Det hele kan best beskrives som et kuppforsøk. Voldelige opprørere tok seg inn til sentrum av det amerikanske demokratiet. – Det var som å se på en skrekkfilm, uttalte den tidligere politisjefen til Kim Dine til Washington Post.