Rekordtall for Senterpartiet

Meninger

Senterpartiet har hatt en fantastisk høst. Partiet fosser fram på måling etter måling og er nesten i ferd med å ta igjen Arbeiderpartiet. Sp får en oppslutning på 20,2 prosent på en måling utført for Aftenposten og NRK av Norstat denne uka. Det er fram hele 5,3 prosentpoeng siden forrige måling.

Ikke siden EU-kampen på 1990-tallet har Sp sett liknende oppslutning. Ved stortingsvalget i 1993 fikk partiet sitt sterkeste resultat noensinne med 16, 8 prosent av stemmene. Sjøl ikke da Per Borten ble statsminister i 1965 var Sp i nærheten av dagens tall.

Etter rekordoppslutningen under EU-striden gikk det bratt i nedoverbakke for Senterpartiet, med et bunnpunkt under valget i 2013. Da fikk partiet 5,6 prosent av stemmene, og den blåblå-regjeringa med Erna Solberg overtok. Sp gjorde sitt dårligste stortingsvalg etter 1945 og var i krise. Den rødgrønne regjeringa styrket ikke Senterpartiet.

Men året etter, i 2014, overtok Trygve Slagsvold Vedum partiledelsen. De neste seks åra ble en stor opptur. Ved valget i 2017 var den dårlige trenden mer enn snudd, og Sp fikk igjen en tosifret oppslutning (10,3 prosent av stemmene). Drøye tre år seinere nærmer partiet seg altså en oppslutning på 20 prosent.

Hva er Senterpartiets suksessoppskrift? – Vi har vært opptatt av å se hele Norge, at vi vil satse på hele landet. Det tror jeg er et budskap som over tid har satt seg hos folk, sa partileder Vedum tidligere i høst. Han kan ha rett i den analysen, for både i bygd, by og storby styrker Senterpartiet seg.

Til tross for meningsmålinger som gir et solid rødgrønt flertall, kan valgåret 2021 bli spennende nok. Når Sp snart har like stor oppslutning som Ap, vil kanskje noen mene at populære Vedum også er en opplagt statsministerkandidat. Som ikke det var nok ønsker Sp å styre landet bare sammen med Ap – uten SV. Mens SV vil ha Støre som statsminister i en eventuell rødgrønn regjering. Vedums popularitet er også stor hos Frp-veteran Carl I. Hagen. Han har invitert Sp til samarbeid, men møter en kald skulder. For Sp kan velge og vrake slik det ser ut nå.