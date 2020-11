Høyesterett gir rødt lys for absolutt all mobilbruk i bil

Meninger

Å bruke håndholdt mobiltelefon i bil under kjøring har vært forbudt i mange år. I en fersk dom tok Høyesterett stilling til rekkevidden av dette forbudet. I forskrift om bruk av mobiltelefon i bil heter det blant annet at «Fører av motorvogn må ikke bruke mobiltelefon under kjøring.». Spørsmålet som sto til prøve for landets øverste domstol, var om forbudet mot å benytte håndholdt mobiltelefon «under kjøring» får anvendelse når bilen står stille på grunn av kø eller annen kortvarig trafikal stans.