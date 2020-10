Steintrapper framfor nedtråkket natur

Meninger

Vi kan glede oss over at stadig flere ser verdien av å gå på tur og oppleve mange av høydepunktene som finnes i nærområdene. Turer til populære turmål gir flotte opplevelser, skaper naturglede og er med på å bedre folkehelsa. Dette er akkurat hva vi har blitt oppfordret til gjennom Stikk ut-opplegget og inviterende motivasjon.

Når flere bruker stiene, øker slitasjen. Der det tidligere gikk en forholdsvis smal sti, ser man at tråkket vider seg ut. I stedet for å tråkke på røtter i stien, velger mange å gå utenom. På ett eller annet tidspunkt har slitasjen på naturen blitt så stor at det er nødvendig å tenke over hvordan vi kan unngå at arealene inntil stien blir nedtråkket.

Det er flere eksempel på hvordan attraktive turområder er utsatt for så stor slitasje på naturen at det er alarmerende. Ved Atlanterhavsvegen var slitasjen på vegetasjonen så kraftig at tiltak var nødvendig. Løsningen ble svevebruene, der folk kan spasere, uten at områdene rundt ødelegges.

På Åndalsnes har turen opp til utsiktspunktet Rampestreken blitt svært populær. Denne sommeren og høsten meldes at rundt 80.000 personer har vært på rampestreken. I den øverste delen av turstien er det bygget steintrapper. De nederste delen av stien kan knapt kalles sti, der ligger tråkket som et flettverk av røtter, og sideterrenget er fullstendig nedtråkket.

Skal populære turstier kunne ta imot alle som vil gå på tur, kommer man ikke utenom å legge til rette for å unngå at stiene blir uframkommelige for mange, og at slitasjen på sideterrenget kommer ut av kontroll. I Molde har Thomas Sandhaug i MOI tatt til orde for at det må bygges steintrapper på stien opp til den populære Tusenårsvarden.

Hvilken løsning som egner seg best, er det sikkert ulike meninger om, men man kan ikke vente og se stort lenger før stien forsterkes og forbedres. Molde er heldig som har ildsjeler som legger ned et stort arbeid for å ta vare på marka og legge til rette for alle som vil gå tur. Det hviler et stort ansvar på Molde kommune for å gjøre turstiene bærekraftige. Man trenger ikke vente ett år til på en samla plan for å sette i gang tiltak på de mest brukte stiene.