Et godt tilbud å ha sommeren 2020

Meninger

Det er mange som har feriert heime i Norge i sommer. Mange av oss har på nytt eller for første gang opplevd hvor fantastisk vårt langstrakte land er.

Den unike variasjonen mellom kystlandskap, lange fjorder, innland og høgfjell. Store og små byer som byr på mange flere tilbud enn mange hadde trodd, under den helt spesielle sommeren 2020. Spektakulære turer som byr på gode fotomotiv til sosiale medier har vært ekstra populære.

Men for veldig mange av oss har også årets sommer bydd på muligheten til å oppdage små og store opplevelser i eget nærmiljø. For vi som er så heldig å bo her, er vegen kort til mange fine turer. Som er tilgjengelig for de aller fleste.

Vi finner mange eksempler på by og bygd i vårt område som har gode turmuligheter tuftet på både offentlig og frivillig innsats. Nye turveger, med tilknytta gapahuker og rasteplasser synes nesten å komme til hvert eneste år.

I Moldemarka har det over flere tiår blitt lagt ned en betydelig innsats for at byens innbyggere skal ha tilgang til den flotte naturen vi omgir oss med. Turvegene og turstiene på kryss og tvers er nå så mange og varierte at de dekker nært sagt alle behov. Samtidig har vi fortsatt områder i marka som er «uberørte», slik det skal være.

Moldemarka har de siste åra fått en rekke nye rasteplasser, benker, bord og imponerende gapahuker fra øst til vest. Det står ikke på tilbudet for oss som vil på tur i marka.

Det er mange som gjør en stor innsats for å tilrettelegge og skape disse små og store perlene. Markas egen venneforening har også i år lagt ned utallige dugnadstimer og presentert nye flotte tilbud, som Moldegårdstølen. Ved siden av Moldemarkas venner gjør også kommunen, MOI, velforeninger og flere andre mye i marka. Sommeren 2020 er vi vært mange som er takknemlig for den innsatsen som legges ned. Det har vært til glede for både kropp og sinn!