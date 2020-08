Barnehagebarna kan være forbilder

Meninger

De kommende to ukene blir spennende for mange barn. Fram til midten av august begynner det nye barnehageåret. Rundt midten av august er det også skolestart for grunnskolen og den videregående skolen. Etter en uvant vår, der barnehagebarn og skoleelever måtte være heime, fulgte en lang sommerferie. Både foreldrene og barna har vært gjennom en annerledestid. Nå skal de finne tilbake hverdagsrytmen.

I romsdalsregionen er det over 4.100 barn i aldersgruppa 0 til 5 år. De fleste barna i denne aldersgruppa skal i barnehagen. For barn som ikke har gått i barnehage før, blir møtet med barnehagen ekstra spennende. Der venter voksne for å hjelpe dem, og der skal det etableres relasjoner til andre barn. Hverdagen i barnehagen innebærer at barna skal tilpasse seg barnehagens rutiner.

Dette barnehageåret kommer til å by på flere nye rutiner for å hindre at smitten fra koronaviruset spres. Barnehagene følger det myndighetene kaller en trafikklysmodell. Nå er fargen på trafikklyset gul. Det betyr at både ansatte, foreldre og foresatte sammen med barna må følge reglene for hygiene og holde avstand. Ingen barn skal møte i barnehagen dersom de er sjuk eller har symptomer på smitte. Å vaske hendene og unngå at barn samles i store grupper, virker som noe sjølsagt, men er ikke bestandig så lett å huske på. Det som er flott, er at barn er flinke å tilpasse seg til rutiner og regler. Barnehagebarna kan fort vise seg å være de beste forbildene i smittevernarbeidet.

Faglederen for barnehagene i Molde, Gro Toft Ødegård, fortalte til Romsdals Budstikke at alle barnehagene har lagt opp til gode smittevernrutiner, både innerdørs og i uteområdene. Det er betryggende å vite. Hvordan smittesituasjonen blir utover høsten, er usikkert. Nyhetsbildet landet rundt i sommer har fortalt at langt fra alle voksne og ungdommer har brukt vett og forstand og respektert smittevernreglene. Påminnelsen burde være unødvendig: Hver enkelt av oss kan starte med å tenke over hvordan vi sjøl opptrer for å forhindre smitte. Høsten vil fortsatt preges av koronatiltak. Når voksne etterlever smittevernreglene, vil barna følge lojalt opp.