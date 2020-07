Flere arbeidsplasser i sikte i reiselivet

Meninger

Reiselivet blir en viktigere del av næringslivet i området vårt. De siste åra har Rauma laget sin masterplan som viser hvordan det skal satses på helårsturisme og Romsdalen som reisemål. Nå følger Bjorli etter. Sist uke fortalte styreleder Per Øverbø i selskapet Bjorli Utvikling AS om arbeidet som er satt i gang for å lage en overordna plan for reiselivssatsingen i fjellbygda. I løpet av de tre-fire kommende åra er det planlagt bygget ny skiheis, nytt hotell, utleieleiligheter og hytter i en fjellandsby på Bjorli.

Felles for Åndalsnes og Bjorli er at begge har sine fortrinn – og begrensninger. Åndalsnes og fjellområdene i Romsdalen er godt besøkt i sommerhalvåret, Bjorli har hatt stabile snøforhold vinterstid som sin fremste merkevare. Ideen om å knytte Bjorli og Åndalsnes tettere sammen i reiselivssatsingen, har mye for seg. Turister som kommer til dette området, er ikke opptatt av om Romsdalseggen eller Bjorlitoppen ligger innafor kommunegrensa til Lesja eller Rauma. Begge kommunene har naturbaserte opplevelser av ypperste kvalitet.

En svakhet i reiselivsnæringa har vært at mange aktører har drevet markedsføring og salg hver for seg, i stedet for å samarbeide. Åndalsnes og Bjorli tenker felles portal for nettbasert markedsføring og salg. Akkurat slik cruisenæringa og charterselskapene tenker «all inclusive» er innenlands reiseliv i Norge stadig mer opptatt av å ha hånd om hele verdikjeden, fra produktutvikling, markedsføring, salg, booking og oppfølging av gjestene. Selskapet Romsdalen AS er i ferd med å bygge et salgs- og markedsføringsapparat, og Bjorli kan med enkle grep kople seg på.

Alle kommuner ser at reiselivet er unikt i den forstand at næringa er arbeidsintensiv og trenger arbeidskraft. Distriktskommuner som Rauma og Lesja trenger flere arbeidsplasser. Investeringer for hundretalls millioner kroner i bærekraftig reiseliv i Romsdalen AS og Bjorli Utvikling AS utløser behov for arbeidskraft, både i utbyggingsfasen og driftsfasen. Utsiktene til hundre nye arbeidsplasser hver, skaper optimisme på Åndalsnes og Bjorli og i de respektive kommunene.