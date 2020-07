Festivalene vi kan være stolte over

Meninger

Romsdal har to av de flotteste sommerfestivalene i landet. Både Fjellfestivalen på Åndalsnes og Moldejazz i Molde har klart å gjennomføre et bredt festivalprogram i juli, på tross av sterke begrensninger i hvor mange mennesker som fikk delta på hvert enkelt arrangement. Smitteverntiltakene satte en grense på maksimum 200 publikummere.

Fjellfestivalen hadde flere enn 80 ulike arrangement, Moldejazz hadde 40 arrangement. Etter lørdagens avslutningskonsert med artisten Hedvig Mollestad og Trondheim Jazzorkester kunne arrangørene av Moldejazz summere at rundt 7.000 besøkte jazzarrangementene i år. Fjellfestivalen anslår at mellom 1.500 og 2.000 besøkte deres arrangement. Rett og slett imponerende!

Etter at koronatiltakene ble satt i verk i mars, var det usikkert om det i det hele tatt kunne avvikles festivaler i sommer. De lokale arrangørene hadde et sterkt ønske om å sette sammen et program folk kunne ta del i. Festivalene ble nedskalert, digitale formidlinger ble tatt i bruk. Det ble annerledes festival.

Vi vil berømme festivalarrangørene for å ta godt vare på tradisjonene, kall det gjerne samfunnsoppdraget. Fjellfestivalen og Moldejazz står for mer enn å samle flest mulig mennesker til enkeltkonserter eller turopplegg.

Det går en rød tråd gjennom programmet de tilbyr. Fjellfestivalen har som mål å skape naturglede og vise nye måter å oppleve naturen på for små og store. Moldejazz forvalter jazztradisjonene, setter sammen nye uttrykksformer og er nyskapende gjennom bestillingsverk.

De to festivalene viste også i år at de er tro mot særegenheten. Et annet poeng er at ved å gjennomføre festivalene, holdes kulturlivet i gang, med arbeidsplasser og oppgaver gjennom store deler av året.

Årets festivalsommer blir neppe så god butikk, men både Fjellfestivalen og Moldejazz rapporterer at de lander på beina økonomisk. Gode samarbeidspartnere og sponsorer og entusiastiske frivillige har bidratt til det. Folk i Romsdal kan være stolt over å ha Fjellfestivalen og Moldejazz.

Neste sommer kommer de to festivalene enda sterkere tilbake, med arrangement flere kan ta del i og med erfaringer fra formidling via strømmetjenester på nettet.