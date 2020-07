Budstikka kan være trygg – Masterplanen skal ikke glemme indrefileten sin!

Meninger

Romsdal Budstikke var bekymret for om Masterplan reiseliv 2030 glemmer Nesset – og det kan vi berolige om at vi på ingen måte kommer til å gjøre.

Eresfjorden, Eikesdalen, Mardalsfossen og Aursjøveien er noe av det vakreste i kommunen vår, som er vel verdt et besøk.

Derfor arrangerte vi også Turist i Nesset for vertskapet i Molde i fjor sommer, slik at de skulle blir kjent med alle perlene og kunne framsnakke dem.

Grunnet korona fikk vi ikke til visningsturene våre i år, men til neste år håper vi å vise fram Nesset, Aukra, Midsund og Molde igjen til alle dem som skal framsnakke og selge inn naboen.

Aktivitetsmidlene fra GassROR

I år har vi fått tilgang til ekstra midler som vi ikke hadde i fjor. Her har vi utarbeidet to brosjyrer på kort tid, og vi har satt i gang en annonsekampanje.

Og flere tiltak er underveis. Opplev Molde brosjyren som Budstikka snakker om er ikke en oversikt over naturattraksjoner. Hadde det vært det skulle selvsagt alle perlene i Nesset vært med.

Det er en brosjyre med inspirasjon til betalte aktiviteter i Molderegionen, for å få folk til å oppleve og legge igjen mere penger når de er her.

Her er det tatt fram 6 opplevelser man kan kjøpe billetter til, og så har vi vært veldig tydelig på å linke inn på visitmolde.no, detskjerimolde.no og visitnordwest.no for flere attraksjoner og opplevelser.

Mange kommer innom Molderegionen på etappen mellom Trollstigen eller Atlanterhavsvegen, og vi vil fange de som stopper her for å inspirere til å bli lenger. Og her måtte vi gjøre et lite inspirasjonsutvalg,

det er mange flere vi kunne ha tatt med. For å unngå å lage en liten bok, henviser vi til alt som ligger på nett. Framsiden med Midsundtrappene ble valg fordi det er den nye store attraksjonen i regionen

som vi jobber intenst med å få med som Norsk Turiststi.

I tillegg laget vi en oversikt over spisesteder i Molde, da det var et akutt informasjonsbehov.

Det kommer mer!

Moldepakkene vi har igangsatt vil også bidra til økt fokus på kombinasjonen Molde og opplevelser. Dere vil se annonsepakkene i de sosiale media framover.

I tillegg har vi igangsatt radioannonsering da vi tror det kan treffe bilturisten.

Og midlene vi har fått rekker til mer enn dere har sett hittil!

Det planlegges et stort aktivitetskart fra Aursjøveien i øst til øyriket med Midsund og Aukra i vest der mangfoldet i opplevelser i hele Molderegionen kommer fram.

Og her blir det også med noen opplevelser i nære region – turisten er ikke opptatt av kommunegrenser! Turistene er opptatt av å være i regionen med mye opplevelser, god mat,

godt vertskap og gode naturattraksjoner. For å få med alt blir dette produsert i høst med tanke på 2021 sesongen.





Den aller viktigste satsningen er digital! Framtida er digital! Derfor ser vi også på løsninger som digitale flater i det offentlige rom for å formidle både alle naturattraksjoner regionen vår har å by på,

men også alle våre opplevelser spesielt – slik at turisten finner fram til dem.





Rett over sommeren kommer også Moldevert Digital som er en opplæringen av alle ansatte i reiseliv, handel, restaurant og opplevelser om hva som finnes hos oss.

For det aller beste innsalget vi kan gjøre er anbefalinger til gjestene våre – selg inn naboen, det vi gagne oss alle!

Hilde Bergebakken

Masterplan Reiseliv 2030 for Molde, Midsund, Nesset og Aukra

Molde Næringsforum – Markeds og Produktutvikler

