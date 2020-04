Har snudd ryggen til Eikesdal lenge nok

Meninger

For 30 år siden ble flaggene heist i bygda Eikesdal. Bygda hadde endelig fått vegforbindelse til resten av kommunen, som den gang het Nesset, i dag Molde. I åra som har gått har det vist seg at Eikesdalsvegen er svært utsatt for ras, til tross for at vegen er lagt i tunnel på flere delstrekninger. Noen veger er utsatt for snøras, andre veger er utsatt for steinsprang. Eikesdalsvegen er utsatt for begge typer ras. Det er særlig området under Ågothammaren som er svært usikkert. Der ramler små og større steiner både vår, sommer og høst. I vinter har den fylkeskommunale Eikesdalsvegen vært stengt på grunn av snøras og rasfare, to ganger i februar.

Eikesdalsvegen er livsnerven for de 70 fastboende i bygda Eikesdal. Vegen er også flittig brukt av friluftsfolk, hyttefolk og turister fra inn- og utland. Mardalsfossen er den største attraksjonen. Ordningen med å ha ei privat ferje på Eikesdalsvatnet i beredskap, er ei kriseløsning med klare svakheter, blant anna ligger ferja til kai på Øverås i nordenden av vatnet, mens eieren og skipperen bor i Eikesdal. Bygdelaget i Eikesdal har gang på gang etterlyst bedre ordninger for varsling av stenging av vegen og krisetiltak, men tilfeldighetene har fått styre informasjonen.

Den beste måten å sikre Eikesdalsvegen på, er å bygge ny tunnel til 250 millioner kroner forbi Ågothammaren. Et langt billigere tiltak er å sette opp fanggjerde langs den rasutsatte strekninga. Fylkespolitiker Torgeir Dahl (H) har argumentert i samferdselsutvalget for å sette opp fangnett fram til fylkeskommunen får råd å bygge tunnel. Vi er enig med Dahl i at det virkelig haster å sikre Eikesdalsvegen så raskt det lar seg gjøre. Kostnaden for et fanggjerde er rundt 25 millioner kroner. Hvis alle gode krefter settes inn, kan sikringsarbeidet påbegynnes i løpet av sommeren.

For ett år siden slo Eikesdal bygdelag alarm om den farefulle fylkesveg 6012. I 30 år har politikerne hatt god kunnskap om at den som ferdes på Eikesdalsvegen kjører med høy risiko. Politikerne har lenge nok vendt ryggen til å sikre Eikesdalsvegen bedre. Det bør være enkelt for fylkestinget å bestemme at bygging av fanggjerde til 25 millioner kroner ikke bare skal stå på 1. plass på ei prioriteringsliste, men gjennomføres i år.