Det er en stor jobb foran oss

Det ble som ventet en annerledes påske. Hytter har stått tomme, den store påskehandelen uteble og gudstjenester og konserter har blitt arrangert digitalt eller på store parkeringsplasser.

Det norske folk har stilt opp i dugnaden for å stoppe koronaviruset. Ved det har en vist tillit overfor myndigheter og respekt overfor utsatte grupper. Det er derfor gledelig å se at antall innlagte på sjukehus har gått ned gjennom påska.

Den første arbeidsuka etter påske vil bære preg av at vi fortsatt skal følge strenge tiltak. Det er naturlig å bli utålmodig. For de fleste er det en opplever nå en ny situasjon. Samtidig har myndighetene gitt signal om at det gradvis skal bli en tilnærming til den vante hverdagen. For mange vil det skje når barnehager og skoler igjen åpner.

Når det skjer er det viktig at flest mulig er bevisst på at jobben fortsatt ikke er fullført. Ved å åpne opp igjen øker smitterisikoen. For noen vil dette medføre redsel og bekymring. De helsefaglige rådene går i retning av at strategien med å åpne skoler og barnehager er riktig.

Norge har hatt muskler til å møte både de helsefaglige og økonomiske utfordringene. Samtidig er det tydelig at beredskap har blitt utfordret på flere sentrale områder. Spesielt gjelder dette mangel på smittevernutstyr og system for kartlegging av smittespredning. Det er naturlig at beredskapsdiskusjonen blir sett i lys av samfunnsutviklinga de siste åra. Sentralisering og globalisering blir nå diskutert med et nytt bakteppe. Etter koronasituasjonen vil vi få nye diskusjoner rundt hvordan landet skal være rustet for å håndtere ulike kriser.

Resultatene som nå skapes kan bli en inspirasjon til å håndtere framtidige utfordringer. I løpet av en drøy måned har nordmenn vist at de er dyktige på omstilling. Tydelige føringer har blitt gitt av myndighetene. Samtidig har man klart å opprettholde en åpen samfunnsdebatt.

Det vil bli viktig, også i fortsettelsen. For kampen mot koronaviruset er ikke vunnet. I løpet av de neste månedene vil det komme nye utfordringer som må møtes offensivt.