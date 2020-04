God starthjelp vil gi jobb til mange flere

Meninger

Krisetiltakene som ble foreslått av fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik før helga, vil vise seg å være en kjærkomen starthjelp for å få folk i arbeid. Pakken fylkeskommunen vil bidra med, er i første omgang på 175 millioner kroner. Dette er penger fylkeskommunen har satt av på fond.

Med en arbeidsledighet på nærmere 14.000 personer i Møre og Romsdal vil ethvert tiltak som kan få flere i jobb være kjærkommet. Tiltakspakken fylkeskommunedirektør Guttelvik la fram for politikerne er et resultat av samtaler mellom fylkeskommunen, NHO, LO, KS, Innovasjon Norge og forskningsmiljøene. Hensikten er å finne tiltak som raskt kan gi oppdrag til næringslivet.

Pengesummen er i denne omgang er beskjeden, er det klokt å gå bredt ut med mange små tiltak som kan få folk i arbeid i alle deler av fylket. Ønskelista med prosjekt som skulle vært brukt penger på, er mye lengre enn pengene strekker til. Krisetiltakene som foreslås, spenner fra enklere vedlikehold av bygninger fylkeskommunen eier, til ombygging av skolebygg, vedlikehold av veger og mer asfaltering, til byutviklingsprosjekt. Det er også foreslått å bruke penger på internopplæring i bedrifter, til å styrke fylkets største forskningsinstitutt, Møreforskning, og Økoforsk, og penger til å markedsføre Møre og Romsdal som reiselivsmål straks koronakrisa er over.

Krisehjelp er nødvendig også for kulturlivet som har opplevd at inntektene fra publikum forsvant over natta. Fylkeskommunen vil bidra med 12 millioner kroner for å betale for at det fortsatt produseres kunst og formidles musikk og kulturopplevelser digitalt i denne tida når folk ikke kan samles. Kultursektoren, som ellers er en beskjeden del av fylkeskommunens budsjett, ser ut til å få 22 millioner kroner samlet til ekstratiltak. Her viser fylkeskommunen stor vilje til å ta ansvar.

Denne tiltakspakken er første steg fylkestinget skal vedta. Det vil bli rom for flere tiltak når staten fordeler krisestøtte. Oppgaven som venter i fylkeskommunen er å vise at administrasjonen på en effektiv måte får satt tiltakene ut i live. Når mai kommer, bør de første arbeidsoppdragene være i gang.